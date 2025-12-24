PM Kisan Samman Nidhi का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी में तीन साइबर ठग गिरफ्तार, मोबाइल फोन, सिम और नकदी जब्त

जागरण संवाददाता, देवघर। जिले में साइबर ठगी के आरोपितों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में साइबर थाना पुलिस ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।

गिरफ्तार आरोपितों में सारठ थाना क्षेत्र के सुखजोरा गांव निवासी नितेश कुमार मंडल, मधुपुर थाना क्षेत्र के भेड़वा मोहल्ला निवासी सनम कुमार दास तथा संजय दास शामिल हैं। इनके पास से दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड और 22,300 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

सभी आरोपितों को सारठ थाना क्षेत्र के डकाय जंगल से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे स्वयं को कृषि विभाग का पदाधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे। इसके बाद पीएम किसान योजना एवं कृषि विभाग से जुड़े अन्य लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे।