    यात्रियों के लिए खुशखबरी! देवघर में इस जगह बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे स्टेशन; लोगों को मिलेगा रोजगार

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    मधुपुर-गिरिडीह रेल मार्ग पर नवाब मोड़ के पास नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इससे मधुपुर-गिरिडीह-कोडरमा रूट पर सीधी ट्रेनें ...और पढ़ें

    निर्माणाधीन नया रेलवे स्टेशन। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मधुपुर (देवघर)। मधुपुर गिरिडीह रेल मार्ग लोगों के सफर के लिए हमेशा से अहम हिस्सा रहा है। अब इस मार्ग पर नई रेल परियोजना के तहत रेलवे लाइन का दोहरीकरण समेत नई रेलवे स्टेशन का निर्माण समेत कई विकास कार्य किया जा रहा है।

    मधुपुर स्टेशन से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे-114 के किनारे नवाब मोड़ गांव के निकट एक नया मधुपुर स्टेशन का निर्माण हो रहा है।

    बताया जाता है कि यह परियोजना अगले साल पूरा हो जाएगा। यहां स्टेशन के निर्माण होने पर क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। इस रेल मार्ग पर रेल पटरियाें को बिछाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। बताया जाता है कि कार्य पूरा होने पर मधुपुर- गिरिडीह-कोडरमा समेत अन्य रूट के लिए सीधे तौर पर ट्रेनें इस स्टेशन से चलेगी।

    एक आदर्श स्टेशन के लिए जो भी आवश्यकताएं होती है रेलवे उसे पूरी करने में लगी है। अप और डाउन साइड में प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। प्लेटफार्म के अलावा यात्रियों के आवागमन के लिए फुटओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है ।
    रेलवे टिकट काउंटर भवनों का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है।

    प्लेटफार्म निर्माण में पेवर ब्लाक बिछाया जा रहा है। यात्री शेड समेत पेयजलापूर्ति को लेकर पानी की टंकी और वाटर कनेक्शन का भी कार्य चल रहा है। मधुपुर का यह नया रेलवे स्टेशन सिर्फ आवागमन का जरिया नहीं होगा, बल्कि मधुपुर के विकास में भी यह रेलवे स्टेशन सहायक साबित होगा।

    लोगों को मिलेगा रोजगार

    इससे नवाब मोड़ समेत आसपास के इलाकों के लिए रोजगार का सृजन होगा। लोगों को इस स्टेशन तक लाने और ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा, टोटो समेत छोटी-बड़ी वाहनों के मालिकों को भी इसका फायदा मिलेगा। आसपास के दुकानों में भी ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी।

    इसका फायदा मजूदरों, डेली पैसेंजर्स, छात्र-छात्राओं को भी पहुंचेगा। गिरिडीह, कोडरमा, रांची समेत अन्य शहरों तक इस इलाके से ट्रेनें रवाना होगी। सही मायने में मधुपुर का यह दूसरा नया रेलवे स्टेशन मधुपुर विस्तारीकरण की ओर अग्रसर होगा। बढ़ती आबादी के क्रम में यातायात के यह साधन काफी सहायक होंगे।

    नई स्टेशन का निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में खुशी व उत्साह का माहौल है । हालांकि आसनसोल रेल मंडल का मधुपुर स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के जमाने से ही यहां से गिरिडीह जिले के लिए पैसेंजर ट्रेनें चलती रही हैं। इस स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई विकास कार्य किए जा रहे हैं।

    इस स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कोच वाशिंग काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। फिलहाल यहां ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू हो गया है। रेलवे ने जसीडीह पुणे, वास्कोडिगामा, हमसफर, मधुपुर गिरिडीह समेत कई ट्रेनों की धुलाई का काम शुरू कर दिया है।

    लेकिन वाशिंग पीट व कॉम्प्लेक्स को पूरा करने का काम अभी भी काफी बाकी है। इसका भी काम तेजी से चल रहा है।