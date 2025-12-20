खबार माैसम में भी Deoghar Airport पर विमान लैंडिंग की गारंटी, निदेशक ने बताई तीन वजह

आरसी सिन्हा, देवघर। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर मौसम का असर अब काफी कम देखने को मिल रहा है। खराब मौसम के कारण उड़ानों में देरी जरूर हो रही है, लेकिन रद नहीं की जा रही हैं। इसके तीन प्रमुख कारण हैं।

पहला, यहां आईएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) लागू हो चुका है, जिससे रेडियो वेव गाइडेंस के जरिए विमान की लैंडिंग हो रही है। दूसरा, एयर स्ट्रिप पर कैट-वन एप्रोच लाइटिंग सिस्टम 900 मीटर तक उपलब्ध है। तीसरा, एयरपोर्ट का वॉच आवर 10:10 बजे तक निर्धारित है।

देवघर एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं झारखंड में दो प्रमुख एयरपोर्ट हैं-रांची और देवघर। देवघर एयरपोर्ट पर अब लगभग सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। डेढ़ वर्ष पहले यहां विमान की लैंडिंग के लिए 5,000 मीटर की दृश्यता आवश्यक थी। इसके बाद यह सीमा घटकर 1,500 मीटर हुई और अब 550 मीटर की विजिबिलिटी पर भी विमान सुरक्षित रूप से लैंडिंग कर रहे हैं।



मौसम के कारण देवघर एयरपोर्ट से विमान परिचालन की अनिश्चितता अब काफी हद तक समाप्त हो गई है। अब यह लगभग तय हो गया है कि उड़ानें रद नहीं होंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह आईएलएस सिस्टम का लागू होना है।

आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से पायलट उपकरणों की मदद से विमान की लैंडिंग करते हैं। इससे पहले यहां विजुअल फ्लाइट रूल और बाद में स्पेशल विजुअल फ्लाइट रूल लागू थे, जिनमें पायलट को रनवे आंखों से देखकर लैंडिंग करानी पड़ती थी। यह बदलाव देवघर एयरपोर्ट के विमान परिचालन के लिए बेहद अहम साबित हुआ है।

देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने से संताल परगना, गिरिडीह और बिहार के बांका, जमुई व भागलपुर के लोगों को बड़ी सुविधा मिली है। यहां से दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए रोजाना सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं, जबकि मुंबई के लिए सप्ताह में तीन दिन उड़ान सेवा उपलब्ध है। दिल्ली के लिए प्रतिदिन दो फ्लाइटें हैं।



आध्यात्मिक नगरी देवघर अब हवाई मार्ग के जरिए वैश्विक पटल से जुड़ गया है। यह झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है, जो देश के साथ-साथ विदेशों से भी संपर्क स्थापित कर रहा है। पहले संताल और अंग प्रदेश के लोगों के लिए रेल ही यात्रा का एकमात्र साधन था।



बाबा बैद्यनाथ धाम एक प्रमुख तीर्थस्थल है। संताल परगना के छह जिलों के अलावा धनबाद, गिरिडीह और बिहार के भागलपुर, बांका व जमुई के यात्री भी देवघर एयरपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिली है। इसके साथ ही जैन तीर्थस्थल पारसनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा हुआ है।



अब तक गुजरात और मुंबई से गिरिडीह आने वाले यात्रियों को कोलकाता या रांची एयरपोर्ट उतरकर सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती थी। देवघर एयरपोर्ट से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।