Deoghar News: बाबाधाम में महाशिवरात्रि पर वीवीआइपी पूजा पर रोक, शीघ्रदर्शनम शुल्क 600 रुपये
Mahashivratri 2026: देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवघर। भले ही महाशिवरात्रि में अभी समय शेष है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम में इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। इसे लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाशिवरात्रि एवं शिव बारात के सुचारु और सुरक्षित संचालन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि महाशिवरात्रि के दिन वीआइपी और वीवीआइपी पूजा-दर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी विशेष व्यक्ति को अलग से पूजा या दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, आम श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्रदर्शनम व्यवस्था जारी रहेगी। इसके तहत भक्त 600 रुपये का कूपन लेकर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन और पूजा कर सकेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी तत्परता से कार्य करें, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित जलार्पण के साथ बाबा नगरी में सुखद अनुभूति मिल सके।
बैठक में विधि-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सुगम जलार्पण, पूजा-अर्चना और शिव बारात के दौरान रूटलाइन की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। बाबा मंदिर परिसर, आसपास के क्षेत्रों और शिव बारात की रूटलाइन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
इसके अलावा बिजली व लाइटिंग, पेयजल, शौचालय, सड़क, स्लैब, बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, अतिक्रमण हटाने, साफ-सफाई और अग्निशमन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने को कहा।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी शैलश प्रियदर्शी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।