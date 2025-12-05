अंधविश्वास की भेंट चढ़ी 65 वर्षीया महिला, 4 दिन बाद पत्थर खदान से मिला कटा सिर; डायन बताकर हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, मधुपुर (देवघर)। देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के मिसरना गांव में चार दिनों पहले 65 वर्षीय महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। चार दिनों पहले पत्थर खदान से महिला का सिर कटा धड़ बरामद हुआ था। इसके बाद से ही पुलिस महिला के सिर की तलाश कर रही थी।

गुरुवार को गौरी पहाड़ी के ही एक अन्य पत्थर खदान में ही महिला का सिर पानी में उतराता दिखाई दिया। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सिर को बाहर निकाला। शुक्रवार को सिर को मेडिकल जांच के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा जाएगा।

अंधविश्वास के कारण महिला की हत्या पहले दिन से ही यह आशंका जताई जा रही है कि अंधविश्वास के कारण महिला की हत्या की गई है। महिला के परिवार के लोगों ने इस आशय की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।

पुलिस का कहना है कि ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि आरोपित अपने घरों से फरार हो चुके हैं। कई थानों की पुलिस मिलकर छापेमारी चला रही है। पूछताछ के लिए चार पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया गया है।