देवघर में हथियारों के बल डाला डाका, 20 लाख नकद और चार लाख का जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश
मधुपुर के मिसरना गांव में सीताराम मंडल के घर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों की डकैती की। अपराधियों ने 20 लाख नकद और 4 लाख के गहने लूट लिए। परिवार को बंधक बनाकर मारपीट भी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, साइबर अपराध की आशंका भी जताई जा रही है।
संवाद सूत्र, मधुपुर। थाना क्षेत्र के मिसरना गांव स्थित सीताराम मंडल के घर पर गुरुवार की रात हथियार के बल पर बदमाशों ने लाखों के डाका की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि अपराधी करीब 20 लाख नकद और चार लाख का जेवर लूटकर ले गए। घटना के संबंध में बताया गया कि आठ से दस की संख्या में अपराधी एक गिरोह सफेद बोलेरो वाहन में सवार होकर वहां पहुंचे।
उन्होंने पिस्तौल के बल पर घर के मालिक सीताराम मंडल और उनके स्वजनों को अपने कब्जे में ले लिया। उनके साथ बदमाशों ने मारपीट भी किया। उसके बाद अपराधियों ने घर का आलमारी व अन्य सामान खोलकर उसके अंदर से करीब 20 लाख रुपया नकद, चार लाख का गहना और अन्य कीमती सामान लूट ले गया।
बताया जाता है कि उक्त पैसा इन लोगों ने जमीन खरीदने के लिए घर में आकर रखा था। गृहस्वामी का बेटा बैंगलोर में काम करता है। बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देते वक्त आलमारी व अन्य जगहों का सामान पूरे घर में बिखेर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके पर से फरार हो गए।
मारपीट करने के बाद अपराधियों ने घर से लाखों रुपये की नकदी और अन्य कीमती सामान लूट लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वे मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। इस बारे में घर वालों से बात की। अपराधियों के हुलिया के आधार पर उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
ये भी चर्चा हो रहा है कि कहीं ये मामला साइबर से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की गहन जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के काफी लोग भी पीड़ित के घर पर पहुंचे।
