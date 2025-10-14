देवघर में लॉटरी के नाम पर युवती से ठगी, 2 लाख का झांसा देकर 76 रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, देवघर। लॉटरी का झांसा देकर एक युवती से 76 हजार की ठगी कर ली गई। घटना के संबंध में बताया गया कि युवती मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला श्यामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है।

वह वर्तमान में जून पोखर मोहल्ला निवासी दिनेश केशरी के यहां रह रही थी। इस दौरान उसे एक कॉल आया। युवती को दो लाख से अधिक का लॉटरी उठने का झांसा दिया गया।

उसके बाद उसे पैसा देने के नाम पर उसके खाता की जानकारी हासिल कर 76 हजार की ठगी कर ली गई। घटना की जानकारी साइबर थाने की पुलिस को दे दी गई है। साइबर थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।