देवघर में लॉटरी के नाम पर युवती से ठगी, 2 लाख का झांसा देकर 76 रुपये ठगे
देवघर में एक युवती को लॉटरी का झांसा देकर 76 हजार रुपये की ठगी की गई। युवती बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली है और देवघर में रह रही थी। उसे फोन पर दो लाख से अधिक की लॉटरी लगने का लालच दिया गया और उसके खाते से 76 हजार रुपये निकाल लिए गए। साइबर थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, देवघर। लॉटरी का झांसा देकर एक युवती से 76 हजार की ठगी कर ली गई। घटना के संबंध में बताया गया कि युवती मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला श्यामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है।
वह वर्तमान में जून पोखर मोहल्ला निवासी दिनेश केशरी के यहां रह रही थी। इस दौरान उसे एक कॉल आया। युवती को दो लाख से अधिक का लॉटरी उठने का झांसा दिया गया।
उसके बाद उसे पैसा देने के नाम पर उसके खाता की जानकारी हासिल कर 76 हजार की ठगी कर ली गई। घटना की जानकारी साइबर थाने की पुलिस को दे दी गई है। साइबर थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।