JP Nadda छह दिसंबर को आएंगे देवघर, भाजपा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन
Deoghar BJP News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 दिसंबर को देवघर आ रहे हैं। वे देवघर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कार्यालय उद्घाटन की तैयारियां ज़ोरों पर हैं।
जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर में भारतीय जनता पार्टी का पांच मंजिला कार्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छह दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे।
जिलाध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा कि छह दिसंबर को नव निर्मित भवन का उदघाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
इसकी तैयारी के बाबत प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों ने यहां बैठक कर उसका कार्यरूप तैयार किया है। जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यह तय हो चुका है कि 6 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा कार्यालय का उदघाटन किया जाएगा ।
नव निर्माण कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी की एक अति महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, संताल परगना प्रभारी बालमुकुंद सहाय, कोषाध्यक्ष दीपक बंका, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, पूर्व सांसद दुमका सुनील सोरेन, पूर्व विधायक बिरंची नारायण, पूर्व विधायक अनंत ओझा, पूर्व विधायक नारायण दास, पूर्व विधायक राज पालिवार मुख्य रूप से उपस्थित थे
