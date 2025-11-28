JP Nadda छह दिसंबर को आएंगे देवघर, भाजपा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर में भारतीय जनता पार्टी का पांच मंजिला कार्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छह दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे।

जिलाध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा कि छह दिसंबर को नव निर्मित भवन का उदघाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

इसकी तैयारी के बाबत प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों ने यहां बैठक कर उसका कार्यरूप तैयार किया है। जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यह तय हो चुका है कि 6 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा कार्यालय का उदघाटन किया जाएगा ।