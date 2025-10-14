Jharkhand Police Transfer: देवघर में 32 दारोगा का ट्रांसफर, इंस्पेक्टर रवि बने बाबा मंदिर के थाना प्रभारी
झारखंड पुलिस ने देवघर जिले में 32 दारोगा का तबादला किया है। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर को बाबा मंदिर का थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस तबादले का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है।
जागरण संवाददाता, देवघर। जिले में कार्यरत 32 दारोगा के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसपी सौरभ द्वारा जारी आदेश तहत विभिन्न थाना व पुलिस केन्द्र में तैनात एसआई को इधर से उधर किया गया है। बदले गए सभी पुलिस अधिकारी को तत्काल अपने नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, इंस्पेक्टर रवि ठाकुर को बाबा मंदिर का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। यहां थाना प्रभारी का पद कुछ दिनों से रिक्त था। रवि ठाकुर वर्तमान में पुलिस लाइन में थे।
|बदले गए दरोगा का नाम
|कहां थे
|कहां गए
|ओम प्रकाश सिंह
|नगर थाना
|मधुपुर थाना
|ललित खालको
|नगर थाना
|जसीडीह थाना
|सुखनाथ लोहरा
|महिला थाना
|देवघर पुलिस केन्द्र, देवघर
|इलियास लकड़ा
|मोहनपुर थाना
|जसीडीह थाना
|जंग बहादुर सिंह
|रिखिया थाना
|पुलिस केन्द्र देवघर
|जगत दुबराज तियू
|रिखिया थाना
|चितरा थाना
|अमरेश सोलंकी
|रिखिया थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|विनोद कुमार
|जसीडीह थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|रामबचन सिंह
|जसीडीह थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|नागेन्द्र राम
|मारगोमुंडा थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|राजेश टोप्पो
|मारगोमुंडा थाना
|नगर थाना
|मगन साहू
|पथरौल थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|जलेश्वर चौधरी
|पथरौल थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|बसंत कच्छप
|पालोजोरी थाना
|नगर थाना
|राम अनुप प्रसाद
|चितरा थाना
|नगर थाना
|साहेबराम किस्कु
|चितरा थाना
|महिला थाना, देवघर
|सुखदेव भगत
|पथरड्डा ओपी
|नगर थाना
|मनोज कुमार रजक
|यातायात थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|विपनेश मिश्रा
|जिला नियंत्रण कक्ष
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|विपिन कुमार
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|अपराध विश्लेषण एवं नियंत्रण विंग, देवघर
|दीपक साह
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|मधुपुर थाना
|माइकल कोड़ा
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|अनुसंधान विंग, देवघर
|धर्मवीर भगत
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|मधुपुर थाना
|मो1 औरंगजेब
|मधुपुर थाना
|पालोजोरी थाना
|अंकिता सिंह
|डीसीबी शाखा
|महिला थाना, देवघर
|कमलेश राम
|बाबा मंदिर थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|संजय कुमार टू
|बाबा मंदिर थाना
|मधुपुर थाना
|महेन्द्र बैठा
|जसीडीह थाना
|अनुसंधान विंग, देवघर
|सेतलाल बारला
|मधुपुर थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|रूप सिंह मुंडरी
|मधुपुर थाना
|पुलिस केन्द्र, देवघर
|मनोरंजन महतो
|करौं थाना
|अनुसंधान विंग, देवघर
|अशोक कुमार
|यातायात थाना
|पथरौल थाना
