परमाणु ऊर्जा की ओर झारखंड, देवघर में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में NTPC ने जताई रुचि

डिजिटल डेस्क, देवघर। Atomic Energy: झारखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट देवघर के पुनासी में स्थापित हो सकता है। यहां भारत सरकार को लोक उपक्रम एनटीपीसी (NTPC) न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करना चाहता है। इसकी जानकारी गोड्डा के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट के माध्यम से दी है।



गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर और पुनासी में भारत सरकार का उपक्रम एनटीपीसी 1400 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। डॉ. दुबे ने बताया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 मिशन के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उनका कहना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट न केवल क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देगा। उन्होंने यह भी बताया कि न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में बिजली की आपूर्ति के लिए न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया जाता है।



वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि 1400 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम साबित होगा। यह परियोजना भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।