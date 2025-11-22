Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JAP-5 देवघर में चली AK-47, बिहार निवासी हवलदार की दर्दनाक माैत

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:59 PM (IST)

    jharkhand armed police: देवघर में जैप-पांच के परिसर में एके-47 राइफल से दुर्घटनावश गोली चलने से एक हवलदार की मौत हो गई। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एके-47 की सफाई के दाैरान हुआ हादसा। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, देवघर। Jharkhand armed police (JAP)-5 मुख्यालय देवघर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। AK-47 रायफल से गोली चल गई। इसकी जद में हवलदार शिवपूजन पाल आ गया। उसकी माैके पर ही माैत हो गई।

    देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौपामोड़ स्थित जैप पांच परिसर में हवलदार शिवपूजन पाल की गोली लगने से मौत हो गयी है। इस बारे में एसपी सौरभ ने मौके पर पहुंचकर जांच करने के बाद बताया कि प्रथमदृष्टया लग रहा है कि एके 47 राइफल से गलती से गोली चल जाने के कारण ये घटना हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रांची से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। टीम देवघर आ रही है। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इसकी जांच करायी जाएगी। आगे मामले के अनुसंधान के क्रम में जो भी बात सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा।

    एसपी ने कहा कि लग रहा है कि ये फायर दुर्घटनावश हुआ है। घटना के समय हवलदार रायफल की सफाई कर रहा था। वहीं सुरक्षा के मानकों में जो चूक हुई है उसकी भी जांच की जा रही है।

    एसपी ने कहा कि मामले की जांच होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये हादसा कैसे और क्यों हुआ ये पता चल पाएगा। जानकारी हो कि मारा गया हवलदार मुख्य रूप से बिहार के भभुआ जिला का रहने वाला है।

    हवलदार को गोली गर्दन के उपर हिस्से में लगी और मुंह से होते हुए सिर के पार चली गयी है। हालांकि आज शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। रांची से जांच टीम के आने व स्वजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।