JAP-5 देवघर में चली AK-47, बिहार निवासी हवलदार की दर्दनाक माैत

जागरण संवाददाता, देवघर। Jharkhand armed police (JAP)-5 मुख्यालय देवघर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। AK-47 रायफल से गोली चल गई। इसकी जद में हवलदार शिवपूजन पाल आ गया। उसकी माैके पर ही माैत हो गई। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौपामोड़ स्थित जैप पांच परिसर में हवलदार शिवपूजन पाल की गोली लगने से मौत हो गयी है। इस बारे में एसपी सौरभ ने मौके पर पहुंचकर जांच करने के बाद बताया कि प्रथमदृष्टया लग रहा है कि एके 47 राइफल से गलती से गोली चल जाने के कारण ये घटना हुई है।

रांची से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। टीम देवघर आ रही है। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इसकी जांच करायी जाएगी। आगे मामले के अनुसंधान के क्रम में जो भी बात सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा।

एसपी ने कहा कि लग रहा है कि ये फायर दुर्घटनावश हुआ है। घटना के समय हवलदार रायफल की सफाई कर रहा था। वहीं सुरक्षा के मानकों में जो चूक हुई है उसकी भी जांच की जा रही है। एसपी ने कहा कि मामले की जांच होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये हादसा कैसे और क्यों हुआ ये पता चल पाएगा। जानकारी हो कि मारा गया हवलदार मुख्य रूप से बिहार के भभुआ जिला का रहने वाला है।