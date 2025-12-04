अंतरप्रांतीय तेल चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, देवघर पुलिस ने नाकाम की हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी की साजिश

जागरण संवाददाता, देवघर। जिले के जसीडीह थाना की पुलिस ने टीम गुप्त सूचना के आधार पर हल्दिया बरौनी तेल पाइप लाइन से क्रूड आयल चोरी करने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तेल चोरी में प्रयोग किया जानेवाला कई उपकरण भी बरामद किया गया है।

पकड़े गए आरोपित उत्तर प्रदेश, गुजराज व बंगाल के रहने वाले हैं। इस बारे में देवघर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एसपी सौरभ को गुप्त सूचना मिली थी कि अंतरप्रांतीय क्रूड आयल चोरी करने वाला गिरोह यहां आया हुआ है। ये लोग तेल चोरी की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जसीडीह बाजार स्थित मयंक होटल में छापेमारी की। वहां पांच संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। पूछताछ व जांच के क्रम में पता चला कि ये सभी अंतरप्रांतीय तेल चोर गिरोह के सदस्य हैं।

गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के इटावा तक पकड़े गए आरोपितों में गुजरात के अहमदाबाद शहर के जोतपुर सेटेलाइट के गोकुल आवास निवासी समीर पांडेय, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के खड़गपुर थाना क्षेत्र के केवलपुर निवासी पीर अली, यूपी के इटावा जिला के उसराहार थाना क्षेत्र निवासी आदेश कुमार, यूपी के लिए हमीरपुर जिला के राढ़ थाना क्षेत्र निवासी रोहित अनुरागी और बंगाल के पूर्वी मेदनीपुर जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बार बैजितपुर गांव निवासी मुकुंद बेरा शामिल हैं।

इसमें से समीर पांडेय तेल चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। वहीं पुलिस अन्य लोगों के आपराधिक इतिहास के बारे में छानबीन कर रही है। ये भी पता लगाने का प्रयास केिया जा रहा है कि इनके पीछे लोकल लिंक कौन है। छापेमारी दल में जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार, एसआइ अमर कुमार, एएसआइ अभय कुमार, अमर कौशलेन्द्र कुमार, हवलदार ज्योतिष सोरेन, आरक्षी मनोज दास व अन्य लोग शामिल थे।

चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण बरामद पकड़े गए आरोपितों के पास से पुलिस ने तेल चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला कई उपकरण भी बरामद किया है। इनकी निशानदेही पर जंगल में छुपाकर कर रखा गया प्लास्टिक का 15 फीट लंबा सक्शन पाइप, लकड़ी का बेंट लगा हुआ कुदाल, दो रिंच, लोहे का एक स्टेक, लोहे का टीम एक, एक छेनी, एक लोडे का सिकड़ और सात मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

बरामद किए गए औचार का इस्तेमाल पाइप लाइन में लगे वाल्क को खोलकर तेल चोरी करने में किया जाता है। जल नल योजना के सर्वे के नाम पर की थी रेकी इन लोगों ने जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के कनमनकाठी गांव से बिहार की सीमावर्ती लाहावन इलाके तक की रेकी की थी। रेकी करने के दौरान जब वे गांव में गए तो लोगों ने उसके बारे में पूछा। उन लोगों ने बताया कि वे जल नल योजना के तहत काम करने आए हैं। इस इलाके में ये काम किया जाना है और इसी के लिए सर्वे कर रहे हैं।

वे लोग पिछले 25 नवंबर से होटल में रहकर ये काम कर रहे थे। इन लोगों ने पाइप लाइन में जगह-जगह दाग भी लगाया था। ये देख रहे थे कि कौन सी जगह पर पाइपलाइन में छेद करके तेल चोरी करना है। इसी बीच ये लोग पकड़े गए और तेल चोरी की घटना होने से बच गयी। सर्वे के दौरान जो फोटो व वीडियो बनाया था वह उनके मोबाइल में दर्ज पाया गया। वहीं पूछताछ के क्रम में भी उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

जेनरेटर खरीदने व टैंकर भाड़ा में लेने की हुई थी बात इन लोगों ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। रात के वक्त तेल चोरी में उन्हें एक जेनरेटर की जरूरत पड़ती। वे लोग एक छोटो जेनरेटर भी खरीदने की फिराक में थे। वहीं यहां से तेल चोरी कर उसे दूसरे जगह पर ले जाकर बेचने के लिए इन लोगों ने किराए पर टैंक भी बात की थी।