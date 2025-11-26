इंडिगो ने यात्रियों का सामान दिल्ली में छोड़ा, देवघर एयरपोर्ट पर जमकर हुआ हंगामा

जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि दिल्ली से देवघर की इंडिगो की देर शाम की फ्लाइट करीब एक घंटे के विलंब से देवघर पहुंची। प्लेन से उतरने के बाद लोग अपना-अपना सामान लेने के लिए बेल्ट के पास पहुंचे। कुछ देर तक बेल्ट चलने के बाद अचानक रुक गया।

किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। कुछ देर तक वे बेल्ट के फिर से चालू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने जानकारी ली तो पता चला कि काफी लोगों का सामान दिल्ली में ही छूट गया था। ये सामान एयरलाइंस की गलती से छूट गया था।

इस कारण लोग हंगामा करने लगे। लोगों के समझ में नहीं आया कि उनका सामान उन तक कैसे पहुंचेगा। लोगों ने एयरलाइंस कंपनी के प्रतिनिधि से बात की। वे भी टाल मटौल करते हुए नजर आए। वे लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहे थे।

हंगामे को देखते हुए अधिकांश कर्मी वहां से निकल लिए। बाद में लोगों को बताया गया कि उन सभी लोगों का सामान गुरुवार की फ्लाइट से मंगवा दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें सामान मिल जाएगा। लोग इस बात से नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों का जरूरी सामान तो लगेज के साथ दिल्ली में ही रह गया था।

वहीं, कुछ लोगों को देवघर से बाहर भी जाना था। ऐसे में उनके समझ में नहीं आ रहा था कि सामान के बिना वे क्या करेंगे। जिन लोगों का सामान छूट गया था उन्होंने एयरलाइंस कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी शिकायत दर्ज करायी।

ये बताया कि किसका क्या सामान छूट गया है। बहुत से लोगों का सामान छूट गया है। लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। लोगों ने इसके लिए एयरलाइंस कंपनी की कार्यशैली को जिम्मेवार ठहराया। लोगों का कहना था कि कंपनी की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है।