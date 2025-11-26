Language
    इंडिगो ने यात्रियों का सामान दिल्ली में छोड़ा, देवघर एयरपोर्ट पर जमकर हुआ हंगामा

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:36 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली-देवघर फ्लाइट में यात्रियों का सामान दिल्ली में ही छूट गया। इस लापरवाही के कारण देवघर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने इंडिगो के कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एयरलाइन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

    इंडिगो ने यात्रियों का सामान दिल्ली छोड़ा छोड़ा, देवघर एयरपोर्ट पर जमकर हुआ हंगामा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि दिल्ली से देवघर की इंडिगो की देर शाम की फ्लाइट करीब एक घंटे के विलंब से देवघर पहुंची। प्लेन से उतरने के बाद लोग अपना-अपना सामान लेने के लिए बेल्ट के पास पहुंचे। कुछ देर तक बेल्ट चलने के बाद अचानक रुक गया।

    किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। कुछ देर तक वे बेल्ट के फिर से चालू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने जानकारी ली तो पता चला कि काफी लोगों का सामान दिल्ली में ही छूट गया था। ये सामान एयरलाइंस की गलती से छूट गया था।

    इस कारण लोग हंगामा करने लगे। लोगों के समझ में नहीं आया कि उनका सामान उन तक कैसे पहुंचेगा। लोगों ने एयरलाइंस कंपनी के प्रतिनिधि से बात की। वे भी टाल मटौल करते हुए नजर आए। वे लोगों से सहयोग करने की अपील कर रहे थे।

    हंगामे को देखते हुए अधिकांश कर्मी वहां से निकल लिए। बाद में लोगों को बताया गया कि उन सभी लोगों का सामान गुरुवार की फ्लाइट से मंगवा दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें सामान मिल जाएगा। लोग इस बात से नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों का जरूरी सामान तो लगेज के साथ दिल्ली में ही रह गया था।

    वहीं, कुछ लोगों को देवघर से बाहर भी जाना था। ऐसे में उनके समझ में नहीं आ रहा था कि सामान के बिना वे क्या करेंगे। जिन लोगों का सामान छूट गया था उन्होंने एयरलाइंस कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी शिकायत दर्ज करायी।

    ये बताया कि किसका क्या सामान छूट गया है। बहुत से लोगों का सामान छूट गया है। लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। लोगों ने इसके लिए एयरलाइंस कंपनी की कार्यशैली को जिम्मेवार ठहराया। लोगों का कहना था कि कंपनी की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है।

    वहीं, एयरपोर्ट पर भी कंपनी की ओर से उन्हें सहयोग करने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं थी। कई लोगों ने इसको लेकर अपनी शिकायत भी कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया है।

    समाचार लिखे जाने तक कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही डटे हुए थे। वहीं, सूत्रों के मुताबिक ऐसा पहले भी हो चुका है। एयरलाइंस कंपनी इन गलतियों से सबक नहीं सिख रही है। वहीं इसका खामियाजा यात्रा करने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ता है।