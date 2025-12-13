देवघर में बाप ने कर दी बेटे की हत्या, मां की सिसकियों ने सुलझाई गुत्थी

जागरण संवाददाता, देवघर। जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर सिरसिया जंगल के पास से पिछले सात दिसंबर को बरामद अज्ञात युवक के शव की पहचान कर ली गई है। मृतक नितेश कुमार नंदी उर्फ छोटू जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के कालीपुर गांव का रहने वाला था। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता दिलीप नंदी उर्फ यादव व भाई गौतम नंदी ने कर दी थी। युवक का शव बरामद किए जाने के बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के कालीपुर गांव से एक युवक गायब है। हालांकि, उसके लापता होने की कोई शिकायत थाना में नहीं की गई है। यह भी पता चला कि युवक की मां काफी रोती है।

लेकिन घरवालों ने चुप्पी साध रखी थी। शंका होने पर पुलिस ने मामले की गहन छानबीन शुरू की तो सारे राज पर से पर्दा उठ गया। छानबीन के क्रम में पता चला कि छोटू को ब्राउन शुगर के नशे की लत थी। नशे की हालत में वह घर में काफी हंगामा करता था। घर वालों के साथ मारपीट करता था। चाकू लेकर उनकी हत्या करने की बात करता था। उन्हें डराता-धमकाता था।

कंबल से लपेटकर शव को लगा दी आग जबरन पैसे की मांग करता था। इस कारण घर वाले काफी परेशान थे। उसकी इस हरकतों से तंग आकर पिता और भाई ने पत्थर से कुचलकर उसकी घर में ही हत्या कर दी। बाद में गांव के कुछ युवकों की मदद से शव को उठाकर एम्स के इलाके में ले गए। वहां एक सुनसान जगह पर कंबल में लपेटकर शव को आग लगा दिया।

शव को जलाने के लिए उन लोगों ने एक पेट्रोल पंप से एक लीटर पेट्रोल भी खरीदा था। शव पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगाया गया था। सभी लोगों को लगा शव जल जाएगा और बात दब जाएगी। घर के लोग सामान्य ढंग से रह रहे थे। लेकिन मां बेटे के वियोग में अक्सर रोती थी।

मां की इन्हीं सिसकियों ने बेटे की हत्या के राज पर से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पिता व भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए सारी बात बता दी। इस हत्याकांड के बारे में जानकर एक पल के लिए पुलिस भी सन्न रह गई।