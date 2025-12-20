Deaoghar Weather Updat: देवघर में लगातार बढ़ रहा ठंड का प्रकोप, ट्रेन और प्लेन के परिचालन पर असर

जागरण संवाददाता, देवघर। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी और देश की आध्यात्मिक नगरी देवघर में सीजन का पहला दिन काफी सर्द रहा। पहली बार न्यूनतम तापमान 13 से शुरू होकर 14 डिग्री सेल्सियस तक गया। मौसम का जो पूर्वानुमान है, उसके मुताबिक अगले सप्ताह न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को घने कोहरे के कारण जन जीवन प्रभावित रहा। सुबह काफी कुहासा था। कुहासा के कारण दिल्ली से दोपहर को देवघर आने वाली उड़ान रद हो गयी। कारण वह दिल्ली से टेक आफ नहीं कर सकी। दोपहर की फ्लाइट रद होने के कारण दिल्ली से देवघर की शाम वाली फ्लाइट ने उड़ान भरी और यह एयरबस 321 थी जिसमें 232 यात्री सवार होकर पहुंचे थे।

जो दोपहर में नहीं आ सके वह शाम की सेवा से पहुंचे। अमूमन दोपहर और शाम के लिए दिल्ली-देवघर की एयरबस 183 सीटर का परिचालन होता है। शुक्रवार को देवघर एयरपोर्ट से बेंगलुरू की विमान का परिचालन सामान्य रहा, जबकि दिल्ली की दो में एक फ्लाइट रद रही।

ट्रेन के परिचालन पर भी असर पड़ा है। लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही है। बाबा मंदिर में भी कोहरे का असर दिखा। मंदिर जाने की गलियों में धुंधला था लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर का प्रांगण बड़ा ही मनोरम था। तीर्थयात्रियों की संख्या कम थी लेकिन सभी परदेसी ही थे।

बाबा मंदिर में दिखा असर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ ठंड में भी इज़ाफा दर्ज किया गया है। जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

सुबह के समय काम पर निकलने वाले लोगों को खासा सतर्क रहना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक ठंड का असर बने रहने की संभावना है। बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पर भी इसका सीधा असर देखा गया।