देवघर में SBI का पूरा ATM उखाड़ ले गए चोर, 500 मीटर तक टोचन कर इनोवा में लादकर फरार

संवाद सहयोगी, देवघर। झारखंड के देवघर जिले के नंदन पहाड़ मोहल्ला स्थित सेवा धाम के समीप एसबीआइ का एटीएम ही चोर उखाड़कर ले गए। मंगलवार की अहले सुबह करीब 3:30 बजे हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

गैस कटर से एटीएम कक्ष का शटर काटने के बाद चोरों ने अंदर लगी पूरी एटीएम मशीन को बाहर निकाला। इसके बाद करीब 500 मीटर तक मशीन को टोचन करते हुए ले गए और फिर एक चारपहिया वाहन, बताया जा रहा है कि इनोवा, में लोड कर फरार हो गए।

बताया जाता है कि वारदात को करीब सात लोगों ने अंजाम दिया। सभी ने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात कही जा रही है। सूचना मिलते ही नगर थाना की पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है।