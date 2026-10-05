उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के देवघर दौरे की तैयारी शुरू, सुरक्षा-यातायात व्यवस्था पर मंथन

जागरण संवाददाता, देवघर। भारत के उप राष्ट्रपति CP Radhakrishnan के संभावित देवघर आगमन कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गयी है। उनका 10 अक्टूबर को झारखंड दौरा प्रस्तावित है।

उप राष्ट्रपति अपने दाैरे के दौरान देवघर में आयोजित सैन्य संपर्क मेला सह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा देवघर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विद्यार्थियों को संबोधित कर सकते हैं।

उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, डीडीसी पीयूष सिन्हा और एसडीएम रवि कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों संग तैयारियों को लेकर बैठक किया। बैठक में आगामी दौरे को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई।

उपायुक्त ने मुख्य रूप से विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से जुड़े तमाम बिंदुओं की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और यातायात व्यवस्था को इस तरह बहाल रखने का निर्देश दिया जिससे आम जनता को भी असुविधा न हो। इसके साथ ही, उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारियों और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।