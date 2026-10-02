झारखंड-छत्तीसगढ़ के BJP संगठन महामंत्रियों की अदला-बदली, पवन साय और कर्मवीर ने बाबा बैद्यनाथ से लिया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, देवघर। भाजपा ने झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में संगठन को नए सिरे धार देने और जनका बीच जनाधार को बढ़ाने के लिए संगठन प्रभारियों का बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। इस बदलाव की जद में झारखंड और छत्तीसगढ भी है।

छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साय को झारखंड और झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी बनाया गया है। इस समय भाजपा के लिए झारखंड सबसे चुनाैतीपूर्ण राज्य बना हुआ है। झारखंड को छोड़ इसके चारों तरफ सभी राज्यों-बिहार, बंगाल, ओडिशा, यूपी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। पवन संगठन महामंत्री बनने के बाद झारखंड पहुंच चुके हैं। वे गुरुवार को रांची पहुंचे। वहां से पूर्व संगठन महामंत्री कर्मंवाीर सिंह के साथ देवघर पहुचे। दोनों ने गुरुवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में संध्या आरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना की।