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झारखंड-छत्तीसगढ़ के BJP संगठन महामंत्रियों की अदला-बदली, पवन साय और कर्मवीर ने बाबा बैद्यनाथ से लिया आशीर्वाद

By Ravish Sinha Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Fri, 02 Oct 2026 01:00 PM (IST)

BJP News: झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में संगठन महामंत्रियों का बदलाव हुआ है। पवन साय झारखंड के और कर्मवीर सिंह छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री बने हैं।

बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जाते पवन साय और कर्मवीर सिंह। (फोटो जागरण)

बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जाते पवन साय और कर्मवीर सिंह। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. भाजपा ने झारखंड-छत्तीसगढ़ में संगठन महामंत्रियों को बदला।

  2. पवन साय झारखंड, कर्मवीर सिंह छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने।

  3. दोनों ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की।

जागरण संवाददाता, देवघर। भाजपा ने झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में संगठन को नए सिरे धार देने और जनका बीच जनाधार को बढ़ाने के लिए संगठन प्रभारियों का बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। इस बदलाव की जद में झारखंड और छत्तीसगढ भी है। 

Pawan Sai BJP

छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साय को झारखंड और झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी बनाया गया है।

इस समय भाजपा के लिए झारखंड सबसे चुनाैतीपूर्ण राज्य बना हुआ है। झारखंड को छोड़ इसके चारों तरफ सभी राज्यों-बिहार, बंगाल, ओडिशा, यूपी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। 

पवन संगठन महामंत्री बनने के बाद झारखंड पहुंच चुके हैं। वे गुरुवार को रांची पहुंचे। वहां से पूर्व संगठन महामंत्री कर्मंवाीर सिंह के साथ देवघर पहुचे। दोनों ने गुरुवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में संध्या आरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना की।

साय और कर्मवाीर सिंह ने शुक्रवार सुबह भी बाब मंदिर पहुंचे।सुबह की पूजा की और जलाभिषेक किया। सीधे कहे तो संगठन काम शुरू करने से पहले दोनों ने बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा से अगली यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगा।

मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, पूर्व विधायक नारायण दास, जिलाध्यक्ष सचिन रवानी व अन्य मुख्य रूप से थे। 

बाबा बैद्यनाथ से झारखंड की खुशहाली की कामना किया और भाजपा संगठन झारखंड की मजबूती के लिए कामना किया।

सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से आशीर्वाद मांगा ।बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उनके साथ भाजपा जिला प्रभारी यदुनंदन पाठक ,नगर अध्यक्ष सोनाधारी झा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पवन साय के सामने बड़ी चुनाैती

झारखंड में भाजपा संगठन को मजबूत करना और 2029 के लोकसभा व विधानसभा के लिए तैयार कर पवन साय के सामने सबसे बड़ी चुनौती।

वे आदिवासी समाज से आते हैं। झारखंड में भाजपा ने पहली बार किसी आदिवासी को संगठन महामंत्री बनाया है। 

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