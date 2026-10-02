योगी से मुलाकात के बाद अनंत ओझा का दावा-UP में फिर खिलेगा कमल, तीसरी बार बनेगी सरकार

जागरण संवाददाता, साहिबगंज। उत्तर प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी अनंत ओझा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। हाल ही में अनंत ओझा को उत्तर प्रदेश भाजपा का सह-प्रभारी बनाया गया है।

अगले साल फरवरी-मार्च में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसे देखते हुए भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई मुलाकात को ओझा ने शिष्टाचार भेंट बताया।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की फिर से जीत होगी। यूपी में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। यूपी की जनता भाजपा के साथ है।

झारखंड भाजपा के पूर्व महामंत्री और राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा अच्छे वक्ता और संगठनकर्ता माने जाते हैं।

झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अभियान को लेकर भी वह सक्रिय रहे हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं के बीच संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी है।

ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर विकासशील राज्य बना है और अब इसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम हो रहा है।

उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है।

उन्होंने कहा कि महिला, युवा और किसान समेत सभी वर्गों के लोग भाजपा के साथ हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएंगे।