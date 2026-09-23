UP BJP में झारखंड के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा बने सह प्रभारी

डिजिटल डेस्क, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए विनोद तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाया है। उनके सहयोग के लिए चार नेताओं को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें झारखंड के राज्यसभा सदस्य डॉ. प्रदीप वर्मा और पूर्व विधायक अनंत ओझा भी शामिल हैं। इनके अलावा जगदीश पटेल और मेधा कुलकर्णी को भी यूपी का सह-प्रभारी बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से की गई इन नियुक्तियों को चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने चुनाव से पहले संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं और प्रभारी विनोद तावड़े लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं।

पूर्व विधायक अनंत ओझा को संगठन का लंबा अनुभव विनोद तावड़े को सहयोग करने के लिए नियुक्त झारखंड के दोनों नेताओं में अनंत ओझा को संगठन का लंबा अनुभव है। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए भाजपा में आए हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके ओझा को पश्चिम बंगाल और बिहार विधानसभा चुनावों में भी संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी।