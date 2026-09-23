झारखंड भाजपा के नए प्रभारी बने गजेंद्र सिंह पटेल, सौरभ और निवेदिता सिंह सह प्रभारी

डिजिटल डेस्क, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने और राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी ने झारखंड के लिए भी नई जिम्मेदारियां तय की हैं।

गजेंद्र सिंह पटेल को झारखंड भाजपा का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। वहीं सौरभ सिंह और निवेदिता सिंह को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पार्टी की ओर से जारी सूची में झारखंड के नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड भाजपा के प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

संगठन में किए गए इस फेरबदल को आगामी समय में राज्यों में पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। नए प्रभारी और सह प्रभारी संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और पार्टी की गतिविधियों को गति देने में भूमिका निभाएंगे।