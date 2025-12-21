देवघर में सड़क दुर्घटनाओं से कोहराम, 11 महीनों में 133 लोगों ने गंवाई जान 

कंचन सौरभ मिश्रा, देवघर। देवघर जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में यातायात पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के साथ ही कार्रवाई कर अर्थदंड भी लगाया जा रहा है। लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी छोटी सी चूक के कारण उनकी जान भी जा सकती है। जरूरी है कि लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाहन चलाते वक्त हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाएं। नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। लोगों के रवैया में कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन अब और काफी सुधार की जरूरत है।

अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो इस वर्ष जनवरी माह से नंवबर तक जिले में विभिन्न सड़क हादसों में 133 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस 11 माह के दौरान जिले में 183 सड़क हादसे सामने आए। इन हादसों में 133 लोगों की मौत के अलावा 107 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

वहीं, 45 लोगों को हल्की चोट लगी है। पिछले वर्ष की बात करें तो 2024 में पूरे साल में जिले में 202 सड़क हादसे दर्ज किए गए थे। इन हादसों में 152 लोगों की मौत हो गयी थी। 108 लोग इन हादसों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं 15 लोगों को हल्की चोट लगी थी।