देवघर शहर में मकान बनाने वाले ध्यान दें! सड़क किनारे गिट्टी-बालू गिराने के लिए लेनी होगी परमिशन  

जागरण संवाददाता, देवघर। निगम क्षेत्र के किसी भी इलाके, चाहे वह मुख्य मार्ग हो या संपर्क पथ, चाहे हो मोहल्ला की गलियां। इन जगहों पर ना तो भवन निर्माण सामग्री और ना ही भवन निर्माण सामग्री के अवशेषों को सड़क किनारे जमा कर यातायात को प्रभावित नहीं कर सकते है। इसके लिए निगम प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।

आवेदन देकर निगम प्रशासन को बताना होगा कि भवन निर्माण सामग्री को कितने घंटों के अंदर हटा लिया जाएगा। निगम प्रशासन से अनुमति के बाद ही भवन निर्माण सामग्री गिराया जा सकेगा, वो भी केवल 24 घंटे के लिए ही अनुमति दी जाएगी।

इसके बाद तय समय सीमा के अंदर सामग्री को नहीं हटाया तो नगरपालिका एक्ट के तहत ना केवल आर्थिक दंड सहित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जुर्माने के रूप में दो हजार रुपये 25 हजार रुपये तक की राशि चुकाना पड़ेगा।

निर्माण कार्य की वजह से अक्सर होती है इस तरह की परेशानी निगम क्षेत्र में लगातार बड़े-बड़े आवासीय, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित छोटे-मोटे स्तर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सबसे अधिक संख्या फ्लैटों की है। फ्लैट निर्माण कार्य कराने के दौरान बड़े-बड़े वाहनों से गिट्टी, बालू, ईंट, सीमेंट आदि को मंगाया जाता है।