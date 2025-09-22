Deoghar News: कचरे के बदबू से घिरी दुर्गा पूजा, शहर की गलियों में लगा कूड़े का ढेर

देवघर में नवरात्रि के शुरू होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है पर शहर में गंदगी फैली है। मुख्य मार्गों और पूजा पंडालों के पास कचरे के ढेर लगे हैं जिससे बदबू आ रही है। सफाई कर्मियों का कहना है कि सावन-भादो का बकाया भुगतान न होने तक काम बंद रहेगा जिससे दुर्गा पूजा के दौरान भी गंदगी की आशंका है।

जागरण संवाददाता, देवघर। आज से नवरात्र शुरू होते ही घरों से लेकर मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। इन भक्तों को शहर में पसरी गंदगी के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। पूजा के दौरान शुद्धता और स्वच्छता का विशेष महत्व रहता है, लेकिन शहर की हालत देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गली-मोहल्लों की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्य मार्गों पर जगह-जगह और पूजा पंडालों के आसपास ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कचरों का ढेर लगा हुआ है। इन कचरों के ढेर में मवेशी अपने चारा की तलाश करते हैं, जिससे कचरा सड़क पर बिखर जाता है। इसे उठाने वाला कोई नहीं है।

ऐसी परिस्थिति के बीच पूजा अर्चना करने महिला-पुरुष का गुजरना उनकी विवशता होगी। जमा कचरे के ढेर से निकलने वाली बदबू से उस रास्ते से गुजरने वाले ही सिर्फ परेशान नहीं होते हैं, बल्कि आसपास रहने वालों के लिए मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं। इसे निगम प्रशासन की चुप्पी कहें या फिर भी सफाई कर्मियों द्वारा बकाया की मांग को लेकर फिर से काम कर दिए जाने की विवशता।

वजह कुछ भी हो लेकिन परेशानी तो आम लोगों को ही झेलनी पड़ रही है। ऐसी हालत को देखकर तो कयास लगाए जाने लगा है कि दुर्गा पूजा कहीं इन्हीं गंदगी के बीच ना गुजर जाए। काम बंद करने की दी गई चेतावनी शनिवार को सावन- भादो महीने में भुगतान नहीं होने पर सफाई कर्मियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए साफ-सफाई का काम बंद कर दिया था। हालांकि, नगर प्रबंधक के अनुसार राशि खाते में भेज दिए जाने के बाद काम पर वापस आने की सहमति भी बनी थी, लेकिन रविवार सुबह झारखंड लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल ने अपना एक वीडियो बयान जारी कर अस्थायी, स्थायी व सेवानिवृत्त कर्मियों की लंबित भुगतान होने तक काम बंद किए जाने की घोषणा की।