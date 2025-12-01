Deoghar News: डायन बताकर बुजुर्ग महिला की हत्या, सिर धड़ से अलग कर खदान में फेंका; 8 नामजद

संवाद सूत्र , मधुपुर (देवघर)। मधुपुर के मिसरना गांव से पिछले दिनों डायन के शक में अपह्रत 60 वर्षीय महिला का रविवार को सिर कटा शव खदान से बरामद किया गया। शव को गांव के पास गौरी पहाड़ी स्थित पत्थर खदान से मिला है। जब शव को खदान से निकाला गया तो सिर धड़ से गायब था। सिर ढूंढ़ने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन नहीं मिला। मामला अंधविश्वास से जुड़ा है।

बताया जाता है कि गांव के एक किशोर की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। किशोर के घरवालों को शक था कि महिला डायन है और उसने ही जान ली है। माना जा रहा है कि बदले की आग में किशोर के स्वजन ने ही महिला की हत्या की है। शव को निकालने में एनडीआरएफ का सहयोग लिया गया। देवघर एनडीआरएफ की टीम के इंस्पेक्टर कृष्णकांत कनक के नेतृत्व में टीम ने शव को खदान से निकाला।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया है। स्वजन ने शव की पहचान कर ली है। बताया जाता है कि अपहरणकर्ता ने महिला का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से उसका शरीर को खदान में फेंक दिया।

इधर, महिला की बेटी ने मधुपुर थाना में चार महिला समेत आठ लोग को नामजद आरोपित बनाया है। पुलिस फरार लोगों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, इंस्पेक्टर इंचार्ज संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है।

चार दिन पहले महिला को जबरन घर से उठा कर ले गए: महिला का बेटा और बहू दिल्ली में इंजीनियर हैं। चार वर्ष पूर्व पति का निधन हो गया था। बेटा अपनी मां को दिल्ली में रखना चाहते था, लेकिन वह गांव के पैतृक घर में रहना पसंद करती थी। गुरुवार की शाम साढ़े सात बजे चार महिला और चार पुरुष महिला के घर आए और पड़ोस में हो रहे श्राद्ध के भोज में चलने के लिए कहा।

महिला ने जब बीमारी को हवाला देते हुए मना किया तेा आरोपित जबरन घर से घसीटते हुए ले गए। वह काफी चीखती- चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची। पुलिस ने महिला की तलाश के लिए दुमका से श्वान दस्ता मंगाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।