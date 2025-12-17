Deoghar News: नगर निकाय चुनाव में आरक्षण तय, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिले 7-7 वार्ड

जागरण संवाददाता, देवघर। नगर निकाय चुनाव की घंटी अब कभी भी बज सकती है। नए साल में चुनाव होना है और नए साल के आते-आते चुनाव की तारीख भी तय हो जाएगी। देवघर में नगर निगम और मधुपुर में नगर परिषद का चुनाव होना है। ओबीसी आरक्षण के बाद राज्य में पहला चुनाव हो रहा है। वार्ड वार आरक्षण तय कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने अधिसूचना जारी कर दिया है। देवघर नगर निगम में 36 वार्ड है। इसमें अबकी बार अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दो के खाते में सात-सात सीट यानि वार्ड गया है। अनुसूचित जाति को चार सीट जबकि 18 सीट यानि वार्ड अनारक्षित हैं।

नगर विकास विभाग से पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का निर्धारण के बाद अधिसूचना जारी हो गयी। जिला में वार्ड वार आरक्षण का आवंटन हो गया है। दो दिन पहले जिला से भेजी गयी सूची पर आयोग की मुहर लग गयी। अब चुनाव की घोषणा होगी।

ओबीसी आरक्षण तय होने पर यह पहला चुनाव ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद यह पहला चुनाव माना जा रहा है। इसलिए मेयर के आरक्षण की गणना एसटी से शुरू होगी। निगम के चुनाव में मेयर का पद अहम होता है। दो टर्म के चुनाव में देवघर नगर निगम का मेयर पद सामान्य वर्ग के लिए तय था। निगम के 2026 में होने वाले चुनाव में मेयर सामान्य वर्ग से होगा अथवा ओबीसी कोटे से। यह तय होने का समय आ गया है। चुनाव लड़ने वालों की धड़कनें तेज हो गयी है। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग इसे तय करेगा, लेकिन उसका आधार वार्ड वार हुई जातीय गणना होगी, लेकिन उसका क्रम एसटी से ही शुरू होगा। देवघर में हुए दो टर्म के चुनाव में मेयर का पद सामान्य कोटि में रहा है।

नगर निगम चुनाव के लिए तय वार्ड वार आरक्षण वार्ड संख्या एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक अन्य

वार्ड संख्या दो अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक अन्य

वार्ड संख्या चार अनुसूचित जाति अन्य

वार्ड संख्या पांच अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या छह अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या सात अनुसूचित जाति महिला

वार्ड संख्या आठ अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या नौ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक अन्य

वार्ड संख्या दस अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक महिला

वार्ड संख्या 11 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक महिला

वार्ड संख्या 12 पिछड़ा वर्ग दो अन्य

वार्ड संख्या 13 अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या 14 अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या 15 अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या 16 अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या 17 अनुसूचित जाति महिला

वार्ड संख्या 18 अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या 19 पिछड़ा वर्ग दो महिला

वार्ड संख्या 20 पिछड़ा वर्ग दो महिला

वार्ड संख्या 21 अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या 22 अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या 23 अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या 24 अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या 25 अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या 26 अनुसूचित जाति अन्य

वार्ड संख्या 27 पिछड़ा वर्ग दो महिला

वार्ड संख्या 28 अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या 29 पिछड़ा वर्ग दो अन्य

वार्ड संख्या 30 पिछड़ा वर्ग दो अन्य

वार्ड संख्या 31 अनारक्षित महिला

वार्ड संख्या 32 पिछड़ा वर्ग दो अन्य

वार्ड संख्या 33 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक अन्य

वार्ड संख्या 34 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक महिला

वार्ड संख्या 35 अनारक्षित अन्य

वार्ड संख्या 36 अनारक्षित अन्य मधुपुर नगर परिषद में 12 वार्ड अनारक्षित, छह अत्यंत पिछड़ा वर्ग वन मधुपुर नगर परिषद का चुनाव भी साथ साथ होना है। यहां 23 वार्ड है। जिसमें आरक्षण तय हो गया है। 12 वार्ड अनारक्षित हैं। छह वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक को गया है। पिछड़ा वर्ग दो और अनुसूचित जाति को दो-दो वार्ड मिला है। जबकि अनुसूचित जनजाति को एक वार्ड है। यह सब डोर टू डोर सर्वे और जनसंख्या के आधार पर तय हुआ है।