देवघर में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज अगले सत्र से होगा शुरू, चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कालेज के शुरू होते ही संताल परगना ही नहीं झारखंड में मेडिकल कालेज की संख्या बढ़ जाएगी। एमबीबीएस और पीजी करने के लिए बाहर जा रहे स्टूडेंट को एक अच्छा अवसर देवघर में मिलेगा।

सांसद डा. निशिकांत दुबे ने बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की अनुमति मिलने के बाद अगले सत्र 2027-28 में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कालेज में 150 सीट पर नामांकन शुरू हो जाएगा। 2027-28 से सत्र शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है।