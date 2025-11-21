Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nepal से लौटे मजदूर का जसीडीह की एटीएम में फंसा कार्ड, मदद के बहाने ठगों ने उड़ाए 65 हजार रुपये

    By Amit Soni Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    ATM Fraud: देवघर में एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड के मशीन में फंसने के बाद उसके खाते से 65 हजार रुपये की अवैध निकासी हो गई। पीड़ित ने कार्ड निकालने में विफल रहने पर बैंक को सूचित किया, लेकिन तब तक 65 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जसीडीह रेलवे स्टेशन स्थित एटीएम मशीन में फंसा कार्ड। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, देवघर। शुक्रवार को दुमका जिला के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेहरबनी गांव निवासी सहदेव मरांडी 65 हजार रुपये की अवैध निकासी कर लिए जाने की शिकायत लेकर साइबर थाना पहुंचा। यहां उसने घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने बताया कि वह नेपाल में काम करता है। छुट्टी लेकर घर आ रहा है। ट्रेन से वह 16 नवंबर को जसीडीह पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकाल कर गाड़ी का इंतजार करने लगा। इसी बीच वह जसीडीह बाजार स्थित एसबीआइ एटीएम मशीन से रुपयों की निकासी करने गया।

    रुपए निकालने के क्रम में उसका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। निकालने का प्रयास किया लेकिन एटीएम मशीन से बाहर नहीं निकाला। बाद में उसने मशीन के पीछे अंकित फोन नंबर पर संपर्क किया।

    फोन पर उसे दोबारा पिन नंबर डालने से कार्ड के बाहर निकल जाने की जानकारी दी गई। उसने ऐसा ही किया लेकिन कार्ड नहीं निकाला। दोबारा फोन किया तो उसे मिलने के लिए हनुमान नगर बुलाया।

    जब वह बताए गए पते पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह वापस अपने घर चला गया। इसी बीच उसके अकाउंट से 16 नवंबर को 16200, 17 नवंबर को 16400 और 8200, 18 नवंबर को 16200 और 8200 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। साइबर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।