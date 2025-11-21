Nepal से लौटे मजदूर का जसीडीह की एटीएम में फंसा कार्ड, मदद के बहाने ठगों ने उड़ाए 65 हजार रुपये
ATM Fraud: देवघर में एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड के मशीन में फंसने के बाद उसके खाते से 65 हजार रुपये की अवैध निकासी हो गई। पीड़ित ने कार्ड निकालने में विफल रहने पर बैंक को सूचित किया, लेकिन तब तक 65 हजार रुपये निकाले जा चुके थे।
जागरण संवाददाता, देवघर। शुक्रवार को दुमका जिला के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेहरबनी गांव निवासी सहदेव मरांडी 65 हजार रुपये की अवैध निकासी कर लिए जाने की शिकायत लेकर साइबर थाना पहुंचा। यहां उसने घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराया।
उसने बताया कि वह नेपाल में काम करता है। छुट्टी लेकर घर आ रहा है। ट्रेन से वह 16 नवंबर को जसीडीह पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकाल कर गाड़ी का इंतजार करने लगा। इसी बीच वह जसीडीह बाजार स्थित एसबीआइ एटीएम मशीन से रुपयों की निकासी करने गया।
रुपए निकालने के क्रम में उसका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। निकालने का प्रयास किया लेकिन एटीएम मशीन से बाहर नहीं निकाला। बाद में उसने मशीन के पीछे अंकित फोन नंबर पर संपर्क किया।
फोन पर उसे दोबारा पिन नंबर डालने से कार्ड के बाहर निकल जाने की जानकारी दी गई। उसने ऐसा ही किया लेकिन कार्ड नहीं निकाला। दोबारा फोन किया तो उसे मिलने के लिए हनुमान नगर बुलाया।
जब वह बताए गए पते पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह वापस अपने घर चला गया। इसी बीच उसके अकाउंट से 16 नवंबर को 16200, 17 नवंबर को 16400 और 8200, 18 नवंबर को 16200 और 8200 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। साइबर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
