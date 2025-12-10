देवघर एयरपोर्ट से टेंशन खत्म, दिल्ली की शाम वाली को छोड़ सभी उड़ानें समय पर
जागरण संवाददाता, देवघर। देवघर एयरपोर्ट पर अब उड़ान सामान्य सी हो गयी है। दिल्ली की शाम वाली फ्लाइट को छोड़कर बाकी की सभी उड़ान समय पर है। हाल के दिनों में बार-बार रद होने, डायवर्जन एवं देरी की घटनाओं से यात्री परेशान थे। उनको अब देवघर में सुकून मिल रहा है।
एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि सभी संचालन पूरी तरह सुचारू एवं कुशलतापूर्वक जारी है। चेक-इन, सुरक्षा जांच क्षेत्र और आगमन सहित सभी टच प्वाइंट्स पर यात्री आवागमन निर्बाध है तथा कहीं भी भीड़ या सेवा संबंधी कोई समस्या नहीं है।
यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए हवाई अड्डे के सभी दल पूरे टर्मिनल में तैनात हैं और तत्परता से सहायता प्रदान कर रहे हैं।
इंडिगो की सभी सेवाएं पूर्ववत
हेल्पलाइन पर प्राप्त सभी कॉल्स का समय पर समाधान किया जा रहा है। यात्रियों को नियमित रूप से आधिकारिक संचार माध्यमों, विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्रदान की जा रही है। जानकारी हो कि इंडिगो की सभी सेवाएं पूर्ववत हो गयी है।
चार दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच, कुल 27 निर्धारित उड़ानों में से केवल नौ उड़ानें रद हुईं। इस अवधि में कुल 5297 यात्रियों ने देवघर हवाई अड्डे से यात्रा किया है।
वर्तमान में केवल एक उड़ान दिल्ली की शाम वाली रद है। जिसके 12 दिसंबर तक पुनः प्रारम्भ होने की उम्मीद है।
देवघर एयरपोर्ट से नियमित उड़ान
|गंतव्य
|आगमन समय
|प्रस्थान समय
|कोलकाता
|11:25
|12:20
|बेंगलुरु
|10:40
|11:10
|मुंबई
|01:15
|01:45
|दिल्ली
|12:50
|01:20
