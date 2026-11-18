जागरण संवाददाता, देवघर। एक बार फिर से चक्रवात (अकवान) का खासा प्रभाव यहां के मौसम पर देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार चक्रवात के कारण बेमौसम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले अकवान चक्रवात का गहरा असर देवघर व आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। इस कारण शुक्रवार से सोमवार के बीच चार दिनों तक बारिश होने की संभावना है।

इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार से आसमान में बादल नजर आने लगेंगे। वहीं, शुक्रवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। चक्रवात का अधिक असर शनिवार व रविवार को नजर आएगा। इस दौरान जोरदार बारिश होने की संभावना है।

वहीं, सोमवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की पूरी संभावना है। मंगलवार से आसमान साफ होगा, लेकिन मौसम के साफ होते ही यहां के तापमान में भी तेजी से कमी नजर आएगी। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री और अधिकतम 24 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

काफी समय के बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में इस तरह की ठंड महसूस की जाएगी। इस चक्रवात के कारण होने वाली बारिश की वजह से दिसंबर के शुरुआत से अच्छी खासी ठंड महसूस की जाएगी। हालांकि इस बारिश का असर सब्जी व रबी की खेती पर भी देखने को मिलेगा।

बारिश के कारण गेंहू, सरसाें, चना, दलहन व सब्जी आदि की खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि अगर अधिक बारिश हुई तो इस कारण सब्जी की खेती पर कुछ हद तक बुरा असर भी पड़ने की उम्मीद है।