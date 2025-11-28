Language
    Union Minister Giriraj Singh ने टेरेसा को बताया मतांतरण की मदर, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड सरकार पर बोला हमला

    By Ravish Sinha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    Union Minister Giriraj Singhः  केंद्रीय मंत्री ने मदर टेरेसा पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने झारखंड सरकार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हमला बोला और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। मंत्री ने घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया।

    केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मदर टेरेसा।

    जागरण संवाददाता, देवघर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने झारखंड सरकार पर मतांतरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। शुक्रवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा।

    गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड में सुनियोजित तरीके से मतांतरण कराया जा रहा है और राज्य सरकार इस पर रोक लगाने के बजाय इसे संरक्षण दे रही है। उन्होंने मिशनरीज आफ चैरिटी और मदर टेरेसा का नाम लेते हुए कहा, टेरेसा भारत में मतांतरण की मदर थीं। आज भी गरीबों की सेवा के नाम पर छल कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।

    राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रही सरकार 

    उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार झारखंड को बंगाल और केरल की तर्ज पर बदलने की कोशिश कर रही है, जहां उनके अनुसार क्रिश्चन मिशनरी और घुसपैठियों को प्रश्रय मिलता है। गिरिराज सिंह ने कहा, झारखंड में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ रही है। यह सांस्कृतिक और व्यवहारिक हमला है और सरकार इसे रोकने के बजाय जगह दे रही है।

    उन्होंने राज्य सरकार से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए नए कानून की मांग की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यदि 2024 के बाद झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कठोर कानून लागू किया जाएगा, जिससे मूल निवासियों और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

    देवघर में चल रहे अतिरूद्र महायज्ञ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। महादेव सर्वोपरी हैं और हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण रुकें- उन्होंने कहा।

    इरफान पर होनी चाहिए कार्रवाई 

    राज्य के मंत्री इरफान अंसारी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहकर दिए गए विवादित बयानों पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एसआइआर तो बंगाल और झारखंड दोनों जगह होगी, उन्होंने जोड़ा।

    बिहार में जीत मोदी पर भरोसे का प्रतीक, अब बंगाल की बारी 

    बिहार में हाल ही हुए चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि यह जीत नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के भरोसे का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब अगली बारी बंगाल की है, जहां भाजपा मजबूती से प्रवेश करेगी।