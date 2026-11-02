भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पहुंचे देवघर, जोरदार स्वागत

जागरण संवाददाता, देवघर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायमूर्तियों के साथ सोमवार को देवघर पहुंचे। नई दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।

सीजेआइ एयरपोर्ट से सीधे परिसदन पहुंचे। परिसदन से वह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के दरबार जाएंगे। बाबा की पूजा-अर्चना करने के बाद झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची और जिला प्रशासन, देवघर के संयुक्त तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में भाग लेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के शिविर मॉड्यूल के तहत आयोजित कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि हैं। देवघर व्यवहार न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वह लीगल एड क्लिनिक, रांची और पलामू का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह मौजूद रहेंगे।