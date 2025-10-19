देवघर में खूनी 'खेल', बड़े भाई ने छोटे को ट्रक से कुचलकर मार डाला

जागरण टीम, देवघर। जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह गांव में रविवार सुबह एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे खून के रिश्ते पर न मिटने वाला दाग लगा दिया। यहां बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार दिया। मृतक 30 वर्षीय बिट्टू प्रसाद जायसवाल चौधरीडीह गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि बिट्टू सड़क किनारे अपना नया घर बनवा रहा था। वह ट्रक चलवाने के साथ ही चाय नाश्ता का दुकान भी संचालित करता था।

उसका बड़ा भाई उससे हमेशा लड़ाई-झगड़ा करता था। इसी कारण इनके बीच पहले से विवाद था। बड़ा भाई संजीत कुमार भी ट्रक चलाता था। संजीत चाहता था कि छोटा भाई उसे अपनी गाड़ी दे दे। सुबह बिट्टू अपने दुकान के सामने अपनी बुलेट बाइक को पंप चलाकर धो रहा था।

इस दौरान संजीत जायसवाल ट्रक चलाते हुए आया और बिट्टू को कुचल दिया। उसके बाद उसने एक और ट्रक में टक्कर मार दी। बिट्टू हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के पास पास के एक निजी क्लीनिक में ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

उसके बाद स्वजनों ने घटनास्थल पर शव को रखकर हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलने पर देवीपुर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया।

मृतक की पत्नी का आरोप है कि बड़े भाई ने जानबूझकर उसके पति की हत्या कर दी। उसने इस घटना में अपने सास, ससुर व मृतक के अन्य भाई का भी हाथ होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि, अभी तक इस घटना को लेकर थाने में लिखित शिकायत नहीं की गई है।

पुलिस ने मृतक के पिता व अन्य लोगों से भी घटना के बारे में पूछताछ की है। पुलिस ने ट्रक व बुलेट बाइक को जब्त कर लिया है। घटना के बाद से आरोपित फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि घटना के बाद लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया था। लेकिन वह किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा।

नशा करता था आरोपित, छोटे भाई से करता था झगड़ा घटना के संबंध देवीपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्णा ने बताया कि मृतक बिट्टू जायसवाल ने अपनी मेहनत से ट्रक खरीदा था। वहीं, वह एक नाश्ता का दुकान भी चलाता था। उसका बड़ा भाई संजीत काफी नशा करता था। वह हमेशा बिट्टू पर अपनी गाड़ी उसे दे देने का दबाव बनाता था।

इस कारण बिट्टू ने तंग आकर संजीत को एक ट्रक खरीद दिया था। लेकिन वह उसकी किश्त नहीं देता था। सारा पैसा नशा में उड़ा देता था। वह बिटटू पर गाड़ी की किश्त भरने का दबाव बनाता था। उसके साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। सुबह उसने नशा कर लिया और गाड़ी चलाते हुए आकर बिट्टू को कुचल दिया जिस कारण उसकी मौत हो गई। आरोपित घटना के बाद फरार हो गया। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

संजीत ने बिट्टू को जानबूझकर कुचल दिया मृतक के भाई पंचानन कुमार ने बताया कि बिट्टू भईया अपनी बाइक धो रहे थे। इस दौरान संजीत प्रसाद जायसवाल ने आकर गाड़ी से धक्का मार दिया। इस कारण बिट्टू की मौत हो गयी।

पंचानन ने बताया कि वे लोग सात भाई है। संजीत पहले से बिट्टू को जान से मारने की धमकी देता था। उसने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। बिट्टू भाईया ने आरोपित संजीत को गाड़ी खरीद दिया था। लेकिन वह किश्त नहीं भरता था। वह हमेशा लड़ाई-झगड़ा करता था। इसी कारण उसने उसकी हत्या कर दी।

पापा पटाखा ला देना इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक का साला राहुल कुमार भी वहां पहुंचा। उसने राेते -रोते बताया कि उसकी बहन व उसके बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया। उसकी बहन को एक आठ माह व और तीन वर्ष का बच्चा है। उसके भांजा कृष्णा कुमार ने सुबह अपने पिता से कहा था कि पापा पटाखा लेकर आना।

इसी दौरान उसके जीजा को उसके अपने सगे भाई ने ट्रक से कुचलकर मार दिया। बताया कि ये लोग सात भाई थे और हमेशा सब आपस में लड़ते थे। उसके जीजा बिट्टू ने सबसे ज्यादा तरक्की की थी। उसकी तरक्की से संजीत जलता था। वह उसकी सारी गाड़ी हड़प लेना चाहता था। इसी कारण उसने ट्रक से कुचलकर उसके जीजा की हत्या कर दी।