जागरण संवाददाता, देवघर। बांग्लादेश से इलाज कराने भारत आया एक नागरिक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी समय बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देवघर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच और लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है।

याचिका बंगलादेश के पंचागढ़ जिला के बोड़ा थाना क्षेत्र के हिंदू प्रोधान पाड़ा, खलिफापुर बोतोला हाट निवासी नमिता रानी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। उसका कहना था कि उसके पति विपुल चंद्र बर्मन अपने जायज पासपोर्ट के साथ वैध तरीके से 20 मार्च 2025 को भारत इलाज कराने के लिए आए थे। उसके बाद से वे यहां से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं और अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

दर्ज मामले में लापता व्यक्ति की तस्वीर भी दी गयी है। बताया जाता है कि वह पं. बंगाल के मुर्सीदाबाद जिला में इलाज कराने के लिए आया था। वहां से वह देवघर आ गया था। उसे आखिरी बार देवघर में देखे जाने की बात सामने आयी थी।

इसको लेकर उसकी पत्नी ने पहले भी देवघर प्रशासन व पुलिस से संपर्क किया था। यहां की पुलिस ने अपने स्तर पर उसके बारे में छानबीन की थी। सत्संग आश्रम से भी संपर्क किया गया था। वहीं यहां के कई होटल व लाज में भी छानबीन की गयी थी। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था।