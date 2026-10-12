चतरा में TSPC समर्थक हथियार और गोलियों के साथ गिरफ्तार, नक्सली कनेक्शन का खुलासा

संवाद सहयोगी, चतरा। चतरा-सिमरिया मुख्य मार्ग स्थित साई नाथ लाइन होटल के पास से पुलिस ने हथियार और गोलियों के साथ एक टीएसपीसी समर्थक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मुरपा निवासी मुकेश गंझू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देशी कट्टा बरामद किया है।

वहीं, जंगल में छिपाकर रखे गए निशानदेही स्थल से 50 जिंदा गोली और दो खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी ने बताया कि 11 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि साई नाथ लाइन होटल के पास एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया।

पुलिस टीम जैसे ही होटल के पास पहुंची, एक व्यक्ति मैदान से जंगल की ओर भागने लगा। छापामारी दल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा और 10 जिंदा गोली बरामद हुई। इसके बाद उसकी निशानदेही पर जंगल में छिपाकर रखी गई 50 जिंदा गोली और दो खोखा बरामद किए गए।