चतरा में हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो मासूमों की मौत और एक बच्ची हुई घायल

जागरण संवाददाता, सिमरिया (चतरा)। थाना क्षेत्र के बेलगड्डा गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

मृतकों में दो वर्षीय मो. अर्नाम, पिता मो. इबरार तथा सात वर्षीय अकसु परवीन, पिता मो. जावेद शामिल हैं। वहीं, घायल बच्ची की पहचान अंबरी परवीन के रूप में हुई है, जिसे परिजन रेफरल अस्पताल ले गए। जानकारी के अनुसार जेसीबी और ट्रैक्टर जावेद के घर मिट्टी भरने के लिए पहुंचे थे। ट्रैक्टर चालक वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर मिट्टी उठाने की जगह देखने चला गया। इसी दौरान खेल रहे बच्चों में से किसी ने अनजाने में ट्रैक्टर में चढ़कर क्लच दबा दिया। क्लच दबते ही ट्रैक्टर पीछे की ओर लुढ़कने लगा।

इसी बीच सड़क पर खेल रहे बच्चे उसकी चपेट में आ गए। हादसा की चपेट में आए दोनों मासूमों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जाता है कि घायल अंबरी परवीन बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी थी, लेकिन ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसके पैर पर चढ़ गया, जिससे वह जख्मी हो गई।