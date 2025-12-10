शराब के नशे में बेटे ने कुदाल से पीट-पीटकर पिता की कर दी हत्या, मां को भी किया घायल

संवाद सूत्र, सिमरिया (चतरा)। सिमरिया थाना क्षेत्र के बानासाडी पंचायत अंतर्गत लिपदा गांव में मंगलवार देर रात एक कलयुगी पुत्र ने मामूली बात पर अपने बुजुर्ग पिता की कुदाल से पीट-पीटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, पिता बिफैया भुईयां का हत्यारा उसका बेटा विनय भुईयां देर रात शराब के नशे में घर पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने घर में रखी कुदाल उठा ली और नशे की अवस्था में पिता पर लगातार वार करता रहा, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

मां को भी किया घायल घटना के समय बीच-बचाव करने पहुंची बुजुर्ग मां को भी आरोपी ने सिर पर कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को परिजनों द्वारा सिमरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।

घटना के बाद स्वजन और ग्रामीणों ने हत्या की सूचना दबाने के उद्देश्य से शव का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान गांव में किसी को भी वास्तविक घटना की भनक नहीं लगने दी गई, जबकि आरोपी खुलेआम गांव में घूमता रहा। इस दौरान मृतक की पत्नी किरंती देवी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलीं।

हत्या करने की बात स्वीकार की पूछे जाने पर वह भय से कांप रही थीं और कुछ बोल नहीं पा रही थीं। बाद में पत्रकारों के समझाने पर वह फूट-फूटकर रोने लगीं और पूरी घटना बताई। विनय ने पिता की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने कुदाल भी दिखाया, जिसे उसने छिपा कर रखा था और जिस पर अभी भी खून के निशान मौजूद थे।

विनय की स्वीकारोक्ति और कुदाल मिलने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के समधी भी गांव पहुंचे। कुदाल से पिता की पिटाई कर रहा था उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री (मृतक की बहू) ने उन्हें बताया कि वह बच्चों के साथ सो रही थी। अचानक शोरगुल सुनकर जब वह बाहर आई, तो देखा कि देवर विनय कुदाल से पिता की पिटाई कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर से वह पूरी रात किसी को कुछ नहीं बता सकी।