Jharkhand crime: चतरा पुलिस की सक्रियता के आगे अपराधियों की रणनीति फेल, राहुल सिंह गिरोह के चार गुर्गे गिरफ्तार
चतरा पुलिस ने राहुल सिंह गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिससे अपराध की एक बड़ी योजना विफल हो गई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को हथियार और गोला-बारूद के साथ पकड़ा। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध कम होने की संभावना है और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, चतरा। चतरा पुलिस ने मंगलवार की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के चार सक्रिय गुर्गों को हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए अपराधियों के पास से दो पिस्टल, दस कारतूस, तीन मोबाइल फोन और गिरोह का पर्चा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य पिपरवार थाना क्षेत्र के कारो मैदान के पास किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं।
सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टंडवा प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। रात भर चले अभियान में चार अपराधियों को धर दबोचा गया।
गिरफ्तार अपराधियों में असजद रजा (कामता, टंडवा), शाहजहां अंसारी (जाड़ी, रांची), महफूज आलम उर्फ लालू (कल्याणपुर, पिपरवार) और गुलजार अंसारी उर्फ राजू (रातु, रांची) शामिल हैं।
गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से दर्ज हैं कई मामले
पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 18 अगस्त को राजधर साइडिंग और 20 सितंबर को एनटीपीसी टंडवा में लेवी वसूली के उद्देश्य से हाइवा पर फायरिंग की थी। पुलिस ने दोनों फायरिंग कांडों का उद्भेदन कर लिया है।
घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में शाहजहां अंसारी और महफूज आलम के खिलाफ कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें हत्या, चोरी और आर्म्स एक्ट के कांड शामिल हैं।
छापेमारी दल में डीएसपी टंडवा प्रभात रंजन बरवार, पुलिस निरीक्षक उत्तम तिवारी, अनिल उरांव, अभय कुमार, अभिमन्यु कुमार, अमित कुमार, आदित किशोर तिर्की सहित पुलिस बल के अन्य सदस्य शामिल थे। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।