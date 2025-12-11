Language
    सोती मां के बगल से नवजात गायब, जंगल से कपड़ा मिला; पुलिस के हाथ लगा अहम सबूत

    By Zulqar NainEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:24 AM (IST)

    चतरा के लावालौंग में एक नवजात शिशु अपनी मां के पास से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस टीमें बच्चे की ...और पढ़ें

    सोती मां के बगल से नवजात गायब

    जागरण संवाददाता, चतरा। लावालौंग के कदहे गांव से सोती मां के पास से नवजात की रहस्यमयी चोरी के बाद पुलिस ने तलाश अभियान और तेज कर दिया है। बुधवार की रात और गुरुवार सुबह पुलिस की कई टीमें अलग-अलग दिशाओं में निकलकर बच्चे की खोज में जुटी रहीं। 

    आसपास के जंगलों, पगडंडियों और संभावित मार्गों की सूक्ष्म तलाशी ली गई। एक स्थान से नवजात का कपड़ा मिला है। सूत्रों का कहना है कि कुछ और महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। जिसके बाद नवजात की जल्द बरामदगी की संभावना बढ़ गई है। 

    कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया 

    पुलिस कप्तान सुमित कुमार अग्रवाल ने नवजात चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए लातेहार और पलामू जिले की पुलिस को भी अलर्ट किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई है। गांव के कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया है। 

    चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े पुराने मामलों को भी खंगाला जा रहा है ताकि किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता की संभावना पर विचार किया जा सके। बुधवार दोपहर डाग स्क्वायड को दोबारा गांव लाया गया। टीम ने लगभग दो किलोमीटर के दायरे में खोजबीन की। हालांकि कुत्ता एक स्थान पर बार-बार रुकता नजर आया। पुलिस उस स्थान की गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। 

    कुछ लोगों की संदिग्ध आहट सुनी गई 

    ग्रामीणों के अनुसार देर रात गांव के बाहरी हिस्से में कुछ लोगों की संदिग्ध आहट सुनी गई थी। जिसे अब पुलिस एक  महत्वपूर्ण सुराग के रूप में देख रही है। पीड़ित परिवार की स्थिति बेहद दयनीय बताई जा रही है। नवजात की मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

    गांव की महिलाओं ने घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी और बच्चे की सकुशल बरामदगी की प्रार्थना की। ग्रामीण भी पुलिस के लगातार प्रयासों से अब उम्मीद जताने लगे हैं। 

    टीमें लगातार काम कर रही

    प्रमुख पति श्रवण रजक ने बताया कि पुलिस निरंतर क्षेत्र में कैंप कर रही है और गांव वालों से भी सूचना तंत्र को सक्रिय रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार्रवाई आगे बढ़ी है, उससे लगता है कि मामला जल्द सुलझ जाएगा। 

    थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग सामने आए हैं। उनका कहना है कि टीमें लगातार काम कर रही हैं। हर एंगल पर जांच की जा रही है। हमें भरोसा है कि बहुत जल्द नवजात को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। कदहे गांव अभी भी भय और बेचैनी की स्थिति में है, लेकिन पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता ने लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है।