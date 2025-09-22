Language
    Chatara News: चतरा वासियों के मनोरंजन के लिए हो गया इंतजाम, यहां 85 लाख की लागत से बनेगा थिएटर

    By Julqar Nayan Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:56 PM (IST)

    चतरा जिले में जिला परिषद द्वारा 85 लाख रुपये की लागत से एक आधुनिक थिएटर का निर्माण किया जाएगा। यह थिएटर चतरा कॉलेज के पास बनेगा और इसमें एक हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। थिएटर के बनने से जिले में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इसके अक्टूबर या नवंबर में खुलने की संभावना है।

    चतरा में बनेगा आधुनिक थिएटर। फोटो जागरण

    जुलकर नैन, चतरा। जिले वासियों के लिए खुशखबरी है। थिएटर निर्माण की दिशा में ठोस पहल की गई है। जिला मुख्यालय स्थित चतरा कालेज के समीप आधुनिक थिएटर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए जिला परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिला परिषद ने निविदा निकाल दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थिएटर का निर्माण 85 लाख रुपये के प्राक्कलन पर होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जिले के लोगों को मनोरंजन का एक नया साधन उपलब्ध होगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर में उसका शुभारंभ हो जाएगा।

    थिएटर का निर्माण हो जाने से जिले में कला और संस्कृति के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। इससे न केवल आम लोगों को मनोरंजन का साधन मिलेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और रंगमंच को भी मजबूती मिलेगी। अब तक छोटे-बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटकों के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान की कमी महसूस की जाती थी।

    इस थिएटर से यह कमी पूरी हो जाएगी। थिएटर का निर्माण पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। एक हजार दर्शक एक साथ उसका आनंद ले सकते हैं। बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, साउंड सिस्टम और मंचीय सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    इसके साथ ही सुरक्षा और स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जिला परिषद के अधिकारियों ने बताया कि निविदा की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बीस से पचीस दिनों में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।

    जिला प्रशासन के इस निर्णय से स्थानीय युवाओं और कलाकारों में उत्साह है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वे जिले का नाम रोशन कर सकेंगे।

    वहीं, रंगकर्मी भी मानते हैं कि यह थिएटर उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। थिएटर बनने से जिले की सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत होगी। विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी अपनी कला को निखारने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

    जानकारों का कहना है कि यदि इस मंच का सही उपयोग किया गया, तो चतरा जिला कला और संस्कृति के क्षेत्र में नई पहचान हासिल कर सकता है।

    थिएटर के लिए चतरा कालेज के सामने में स्थित भू-खंड का चयन किया गया है। निर्माण कार्य का दायित्व जिला परिषद को दिया गया है। टेंडर निकाल दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, उसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अक्टूबर या नवंबर में उसका उद्धाटन करने की योजना है। थिएटर बनने से जिले की सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत होगी। साथ ही साथ स्थानीय कलाकारों को उचित मंच मिलेगा। -कीर्तिश्री जी, डीसी, चतरा।