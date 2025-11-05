Chatra News: किशोरी समृद्धि योजना में बड़ी लापरवाही, पांच प्रभारी प्रधानाध्यापकों को शो-काज

संवाद सूत्र,चतरा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत ई-विद्यावहिनी पोर्टल पर छात्राओं के बैंक खाता नंबरों की गलत प्रविष्टि का मामला सामने आने के बाद शिक्षा अधिकारी हरकत में आ गए हैं।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पत्रांक 1749 दिनांक 01 नवंबर 2025 के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने संबंधित विद्यालयों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में किशोरी समृद्धि योजना की पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-विद्यावहिनी पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा छात्राओं का डेटा अपलोड किया जा रहा है।

लेकिन जांच में पाया गया कि कई विद्यालयों ने छात्राओं के बैंक खाता नंबर गलत दर्ज कर दिए, जिसके कारण संबंधित छात्राओं को योजना की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

इस त्रुटिपूर्ण कार्य में हंटरगंज प्रखंड के पांच विद्यालयों के नाम सामने आए हैं। जिनमें बांका उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पिंडली हिंदी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कसियाडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेतरिया पी.एम. श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं हंटरगंज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम शामिल हैं।