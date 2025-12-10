Language
    Jharkhand Crime: जुड़वा नवजात को लेकर घर में सोई थी महिला, आधी रात में एक शिशु गायब

    By Julqar Nayan Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    झारखंड के चतरा जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला अपने जुड़वा नवजात शिशुओं के साथ घर में सो रही थी, तभी आधी रात में एक शिशु गाय ...और पढ़ें

    एक नवजात को सोती मां के पास से उठा ले गए चोर।

    संवाद सूत्र, लावालौंग (चतरा)। लावालौंग थाना क्षेत्र के मंधनियां पंचायत अंतर्गत कदहे गांव में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। अज्ञात चोर घर की ग्रिल खोलकर पांच माह के जुड़वा बच्चों में से एक नवजात को सोती मां के पास से उठा ले गए।

    वारदात इतनी रहस्यमयी है कि अब तक पुलिस और डॉग स्क्वॉड को भी कोई सुराग नहीं मिला है। कदहे निवासी दीपू गंझू का विवाह पिछले वर्ष हुआ था और पांच माह पूर्व उनकी पत्नी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था। पीड़िता ने बताया कि रात करीब 12:00 बजे उनकी नींद खुली।

    उन्होंने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि पास में सो रहा एक नवजात गायब है। घबराकर उन्होंने शोर मचाया। देखते ही देखते ग्रामीण एकत्र हुए और रातभर गांव व आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन चलती रही, लेकिन कोई पता नहीं चला। स्वजनों के अनुसार घर की ग्रिल भीतर से बंद थी।

     

    इससे स्पष्ट होता है कि चोर गेट खोलकर घर में घुसे और बच्चे को चुपचाप उठा ले गए। इस तरह की वारदात ने गांव वालों की नींद उड़ा दी है। सुबह होते ही पीड़िता द्वारा लावालौंग थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने पूरे घर का निरीक्षण किया और डॉग स्क्वॉड की मदद से भी खोजबीन कराई, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। घटना पर प्रमुख पति श्रवण रजक ने कहा कि आधी रात नवजात की चोरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। यह बेहद दर्दनाक और चिंताजनक वारदात है।

    उन्होंने प्रशासन से दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और बच्चे की सुरक्षित बरामदगी की मांग की। थाना प्रभारी मिश्रा ने बताया कि पुलिस कई बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर नवजात को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। घटना के बाद कदहे गांव में भय, अविश्वास और बेचैनी का माहौल है। ग्रामीण दहशत में हैं और मां की स्थिति बेहद व्यथित बताई जा रही है।