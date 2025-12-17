Language
    Jharkhand Gangster: व्यवसायी सह लोजपा नेता को दुबई से प्रिंस खान के नाम से आया कॉल, कहा- दो करोड़ दो वर्ना खोपड़ी खोल दूंगा

    By Julqar Nayan Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    झारखंड के चतरा में एक व्यवसायी सह लोजपा नेता को दुबई से प्रिंस खान के नाम से कॉल आया, जिसमें दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। पैसे न देने पर जान ...और पढ़ें

    लोजपा रामविलास के नेता सह व्यवसायी प्रेमचंद उर्फ प्रेम सिंह से दो करोड़ रुपये की रंगदारी दुबई से प्रिंस खान के नाम पर मांगी गई है।

    जागरण संवाददाता, चतरा। जिले में एक बार फिर रंगदारी और गैंगस्टर के नाम पर दहशत का साया गहरा गया है। हंटरगंज निवासी लोजपा रामविलास के नेता सह पूर्व मुखिया एवं व्यवसायी प्रेमचंद उर्फ प्रेम सिंह से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है।

    रंगदारी की राशि गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम ने मांगी गई है। सूत्रों का दावा है कि प्रिंस खान दुबई में है और वहीं से आतंक का साम्राज्य चला रहा है। लोजपा नेता को 11 दिसंबर को यह धमकी मिली है।

    अज्ञात अंतरराष्ट्रीय वाट्सएप नंबर से भेजे गए आडियो क्लिप और काल में साफ कहा गया कि पैसे नहीं दिए तो खोपड़ी खोल दी जाएगी और हत्या की जिम्मेदारी खुद ली जाएगी। पीड़ित के अनुसार धमकी देने वाला ने खुद को दुबई से बोलने वाला गैंगस्टर प्रिंस खान बताया।

    ऑडियो जारी कर एसपी, डीआईजी और डीजीपी तक को दी गई है खुली चुनौती

    एक मिनट से अधिक के आडियो में न सिर्फ रंगदारी की मांग की गई, बल्कि थाना, एसपी, डीआईजी और डीजीपी तक को खुली चुनौती दी गई है। संदेश में यह भी कहा गया है कि केस दर्ज कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हत्या के बाद सब अपने आप हो जाएगा।

    धमकी से सहमे प्रेम सिंह ने हंटरगंज थाना में उसी दिन प्राथमिकी दर्ज कराई। बावजूद इसके घटना के एक सप्ताह बाद भी किसी ठोस कार्रवाई का न होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले ने जिले के व्यापारियों को भी चिंता में डाल दिया है।

    उनका कहना है कि चर्चित मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। आम व्यापारियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। इधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप सुमन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। प्रिंस खान पर रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद जिलों में भी कई मामले दर्ज हैं। उसी के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।