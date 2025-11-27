Language
    Jharkhand Cyber Crime: सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल दास का फेसबुक अकाउंट हैक, लोगों से मांगे जा रहे पैसे

    By Julqar Nayan Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:38 AM (IST)

    झारखंड के सिमरिया से विधायक कुमार उज्ज्वल दास का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स उनके अकाउंट से लोगों से पैसे मांग रहे हैं। विधायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी झांसे में न आएं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल दास ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, चतरा। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार उज्ज्वल दास का फेसबुक अकाउंट को हैकरों के निशाने ने हैक कर लिया है। हैकरों ने न सिर्फ उनका आधिकारिक अकाउंट हैक कर लिया, बल्कि उनके नाम से लोगों से पैसे मांगना भी शुरू कर दिया है।

    इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।विधायक ने स्वयं अपने अधिकृत फेसबुक अकाउंट और अन्य माध्यमों से इस मामले की जानकारी जनता को दी। उन्होंने बताया कि उनका फेसबुक अकाउंट ही नहीं, बल्कि उनका वाट्सएप भी हैक कर लिया गया है।

    हैकर लगातार लोगों को संदेश भेजकर आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके नाम से किया जा रहा कोई भी मैसेज भ्रामक है और ऐसे किसी भी डिमांड को पूरा न करें। कुमार उज्ज्वल दास ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास उनके नाम से पैसे मांगने वाला मैसेज पहुंचे, तो तुरंत उसे अनदेखा करें और इसकी सूचना स्थानीय थाना तथा साइबर सेल को दें।

    उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं आम लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश होती हैं, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। वहीं, प्रशासन ने भी लोगों को इंटरनेट मीडिया पर सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज पर भरोसा न करने की सलाह दी है।