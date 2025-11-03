Jharkhand News: चुनाव को ले बिहार में बढ़ी शराब की मांग, झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र में चतरा पुलिस ने जब्त की अवैध शराब
झारखंड से खबर है कि बिहार में चुनाव के चलते शराब की मांग बढ़ गई है। चतरा पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध शराब जब्त की है। चुनाव के दौरान शराब माफिया सक्रिय हैं और अवैध शराब की तस्करी की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी बढ़ा दी है और सख्त कार्रवाई की जा रही है।
संवाद सहयोगी, प्रतापपुर (चतरा) । बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड-बिहार सीमावर्ती इलाकों सेशराब की तस्करी बढञ गई है। चुनाव के मौके पर बिहार में शराब की मांग बढ़ गई है। इधर पुलिसिया कार्रवाई भी तेज कर दी गई है।
प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गजवा अस्थायी चेकपोस्ट पर रविवार रात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सघन वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 50 लीटर अवैध देसी महुआ शराब जब्त कर एक तस्कर को रंगेहाथ पकड़ा।
जबकि एक अन्य फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, एक मोटरसाइकिल नं. बीआर02एएन-0895 पर सवार दो युवक प्लास्टिक के बोरे में शराब लेकर बिहार की ओर जा रहे थे।
तस्करों ने मोटरसाइकिल घुमाकर कच्चे रास्ते से भागने की कोशिश की
चेकिंग होता देख उसने मोटरसाइकिल घुमाकर कच्चे रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल और स्थानीय चौकीदार की सजगता से एक तस्कर को पकड़ लिया गया।
दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जांच में पाया गया कि बोरे में कुल 10 पैकेटों में 5-5 लीटर कुल 50 लीटर महुआ शराब भरी हुई थी ।
एक बोरे में 30 लीटर और दूसरे में 20 लीटर। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल दोनों जब्त कर ली है। इस संयुक्त छापेमारी अभियान में मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार (कनीय अभियंता, प्रतापपुर ब्लॉक), सअनि जय कुमार सिंह, सअनि मांझी राम मुर्मु (उत्पाद विभाग, चतरा), सशस्त्र पुलिस बल व स्थानीय चौकीदार शामिल थे।
चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध शराब की आपूर्ति रोकने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र बिहार सीमा से सटा होने के कारण यह इलाका लंबे समय से शराब तस्करों के निशाने पर है। थाना प्रभारी आलोक रंजन चौधरी ने बताया कि फरार तस्कर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।