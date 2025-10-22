उपायुक्त की अध्यक्षता में अवैध खनन और सड़क सुरक्षा पर सख्ती, टास्क फोर्स की बैठक में दिए कड़े निर्देश
चतरा में उपायुक्त कीर्तिश्री जी. की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स और सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। अवैध खनन पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश दिए गए। बालू घाटों की पहचान की गई और सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने और नेक कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने का निर्देश दिया।
संवाद सहयोगी, चतरा। डीसी ऑफिस के सभाकक्ष में मंगलवार की शाम जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त कीर्तिश्री जी. ने की। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन के विरुद्ध अंचलवार की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
इस दौरान कुंदा एवं लावालौंग अंचल से कार्रवाई शून्य रहने पर नाराजगी जताते हुए सभी अंचल अधिकारियों व थाना प्रभारियों को नियमित औचक छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हंटरगंज, मयूरहंड एवं इटखोरी अंचलों से अवैध बालू उठाव की शिकायतें मिली हैं। एनजीटी की रोक हटने के बाद कई घाटों से बालू परिवहन की संभावना बनी है, इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया।
10 बालू घाट चिन्हित
जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने जानकारी दी कि जिले में कैटेगरी एक के तहत कुल 10 बालू घाट चिन्हित हैं। इनमें टंडवा में दो, गिद्धौर में दो, पत्थलगड्डा में एक, प्रतापपुर में दो, मयूरहंड में एक और कान्हाचट्टी में दो घाट शामिल है। इन घाटों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।
खनन विभाग के अनुसार, वर्ष 2024-25 में सितंबर तक 83 वाहन जब्त, 44 प्राथमिकी दर्ज और 13.25 लाख दंड राशि वसूल की गई। जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 124 वाहन जब्त, 52 प्राथमिकी दर्ज और 23.98 लाख दंड वसूला गया है।
नागरिकों को सम्मानित करने का निर्देश
बैठक के दूसरे सत्र में सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने एनएच एवं आरसीडी को बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही थाना प्रभारियों को हिट एंड रन मामलों का शीघ्र निपटारा करने और गुड सेमीरिटन पॉलिसी के तहत नेक कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने का निर्देश दिया गया।
मौके पर उपायुक्त ने गुड सेमीरिटन पॉलिसी के तहत छह व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीणा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, एसडीओ सिमरिया सन्नी राज, सदर एसडीओ जहूर आलम, जिला परिवहन पदाधिकारी माहेश्वरी प्रसाद यादव समेत सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, कोल परियोजना प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
