Chatra News: स्कूल के लिए निकली सगी बहनें लापता, जंगल के रास्ते में आहर के पास मिला बैग

संवाद सूत्र, जागरण कान्हाचट्टी (चतरा)। राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव ते मंजराही आहर के समीप से दो सगी बहनें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। दोनों सगी बहनें हर दिन की तरह शुक्रवार को भी बीके प्लस टू उच्च विद्यालय पढ़ाई करने गई थी। परंतु वापस घर नहीं लौटी।

दोनों बहनों में एक कक्षा 11वीं और दूसरी 9वीं की छात्रा हैं। दोनों बहनें एक ही साइकिल से बीके प्लस टू उच्च विद्यालय पढ़ाई करने जाती थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोरवे जंगल के आसपास तक दोनों बहनों को जाते देखा था। परंतु उसके बाद वहां से लापता हैं। परिजन काफी खोजबीन करते हुए मंजराही आहर के पास पहुंचे तो उन दोनों बहनों का बैग मिला।

उनकी साइकिल भी वहीं पड़ी थीं। उसके बाद से परिजनों और आसपास के लोगों में आक्रोश का माहौल है। अभी तक दोनों बहनों का कुछ अता-पता नहीं चल सका है। शनिवार सुबह परिजनों ने राजपुर थाना में आवेदन देकर बच्चियों की खोजबीन की गुहार लगाई है। इधर आवेदन प्राप्त होते ही राजपुर थाना प्रभारी संदीप कुमार दलबल के साथ बच्चियों को पता करने में जुट गए हैं। परंतु अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर कुस्तूरबा विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता संवाद सूत्र,जागरण कुंदा(चतरा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार शनिवार को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कुस्तूरबा विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रियंका कुमारी,सविता कुमारी,पम्मी कुमारी,मनीता कुमारी,संगीता कुमारी, किरण कुमारी, प्रिया कुमारी,निशु कुमारी, रंती कुमारी समेत अन्य बालिकाओं ने समूह में बंटकर डालसा कोर्ट की थीम पर पेंटिंग की। बालिकाओ ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं उनकी पेंटिंग को डालसा कोर्ट में भेजा जाएगा,जहां उनका मूल्यांकन किया जाएगा और पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में अधिकार मित्रों ने बालिकाओं को प्रोत्साहित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ज्ञात हो कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।