सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का इस्तेमाल नहीं करने पर कार्रवाई, चतरा के 130 शिक्षकों को शोकॉज

जागरण संवाददाता, चतरा। जिले के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित इंफामर्मेशन एंड कंयुनिकेशन टेक्नोलाजी (आईसीटी) लैब और स्मार्ट क्लास के उपयोग में लापरवाही का मामला सामने आया है। सितंबर माह में इनके उपयोग की समीक्षा के दौरान 39 विद्यालयों में कक्षाओं की प्रविष्टि असंतोषजनक पाई गई।

इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों और आईसीटी इंस्ट्रक्टरों समेत कुल 130 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह झारखंड शिक्षा परियोजना की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कंचन कुमारी ने 10 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया है।