बिहार में बहाली, झारखंड में ले रहे प्रशिक्षण; चतरा-जमशेदपुर में सीख रहे बेहतर प्रशासन के गुर

अश्विनी रघुवंशी, रांची। बिहार और झारखंड में आपसी सहयोग की नई पहल हुई है। कई सालों बाद बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने अपने सरकारी सेवकों को झारखंड में प्रशिक्षण दिलाने में रुचि दिखाई है। बिहार के नवचयनित 78 अधिकारियों को अध्ययन यात्रा पर झारखंड के श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में (स्कीपा) भेजा गया।

पटना, दरभंगा, बेगूसराय, गया, वैशाली, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, बेतिया, नवादा, सिवान, शिवहर, बांका, किशनगंज समेत और जिलों के रहने वाले प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशासन चलाने के गुर बताए गए। उन्हें झारखंड में वैसे स्थानों पर भेजा गया जहां कुछ नया देख सके, जान सके, कुछ नया सीख सके। बिहार के सरकारी सेवकों को भारत सरकार के उपक्रम सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) का चतरा के टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट दिखाया गया। वहां कोयला खनन की विधि बताई गई। फिर वहीं एनटीपीसी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भ्रमण कराया गया।

बेड़ो प्रखंड में स्वयं सहायता समूह पलाश के बेहतरीन कामकाज को समझने का अवसर मिला। हुंडरू और जोन्हा जलप्रपात भी दिखाया गया ताकि झारखंड के प्राकृतिक पर्यटन स्थल सदैव बिहार के अधिकारियों स्मृति में रहें।

उन्हें जमशेदपुर के टेल्को में टाटा मोटर्स का कारखाना घूमने का भी मौका मिला। वहां बताया गया कि कैसे ट्रक का उत्पादन होता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने झारखंड विधानसभा का भी भ्रमण किया।

इन सेवाओं के प्रशिक्षु आए

बिहार प्रशासनिक सेवा, पुलिस, ग्रामीण विकास, राजस्व, श्रम प्रवर्तन, खाद्य आपूर्ति, लेखा, अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायती राज, सहकारिता और नियोजन।

बिहार से अधिकारियों को अध्ययन यात्रा पर भेजने का प्रस्ताव आया। वहां से आए सरकारी सेवकों को बेहतर प्रशासन के तौर तरीके बताए गए। झारखंड में वैसी जगहों की यात्रा कराई गई जहां कुछ नया ज्ञान मिले। उम्मीद है कि यह सिलसिला और आगे बदेगा।

-मनीष रंजन, निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक ने डाटा आधारित शासन व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया। अनन्या मित्तल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया। टाटा स्टील देखे। आम्रपाली में कोयला खान देखने को मौका मिला। प्रकृति ने झारखंड को बहुत कुछ दिया है। यादगार अनुभव रहेगा।

-विकास कुमार, प्रशिक्षु अधिकारी, राजस्व सेवा, बिहार सरकार



प्रशिक्षण सत्र बेहतरीन रहा। झारखंड में बहुत कुछ देखने और समझने का मौका मिला। मिशन पलाश की दीदियों की तरक्की काबिले तारीफ है। महिला सशक्तिकरण का काम बेहतर हो रहा है। पतरातू देखे। यहां के पर्यटन स्थल वाकई खूबसूरत है। यहां के सीएम की माता के निधन की सूचना से दुख हुआ।

-पूजा कुमारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

टाटा स्टील का कारखाना देखा, कोयला खनन एवं बिजली बनाने की जानी विधि।