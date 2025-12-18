Chatra News: मनरेगा में मजदूर की दिहाड़ी निकली महज 5.88 रुपए, रोजी-रोटी पर पड़ रहा सीधा असर

संवाद सूत्र, हंटरगंज (चतरा)। प्रखंड की सलैया पंचायत में मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान में गंभीर अनियमितता सामने आई है। पंचायत के बंडाटांड स्थित चरखी देवी के खेत में संचालित आम बागवानी योजना (योजना संख्या 3417001/2025-26) में काम करने वाले एक मजदूर को प्रतिदिन मात्र 5.88 रुपए की दर से भुगतान किया गया है।

मास्टर रोल संख्या 25372 के अनुसार एक सप्ताह की मजदूरी के एवज में मजदूर के खाते में कुल 35.28 रुपए का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि मनरेगा के तहत निर्धारित दैनिक मजदूरी 282.24 रुपए है। मजदूरी भुगतान में इस भारी अंतर से लाभुक मजदूर काफी परेशान हैं।

उनका आरोप है कि रोजगार सेवक और कनीय अभियंता ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने की नीयत से इतना कम भुगतान दर्ज किया है। मजदूरों का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ी से उनकी रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।